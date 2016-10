Arvamus

JUHTKIRI - Lootus sureb viimasena

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Küllap sellepärast ongi alko- ja narkosõltuvusega inimeste abistamise keskused pannud endale nimeks Lootuse küla, et lootus sureb tõesti viimasena. Nii kaua, kui on abivajajaid, püütakse leida ka võimalusi selliste inimeste abistamiseks.



Olemasolevad külad on selles mõttes heaks eeskujuks, aga ka heaks õppebaasiks, kuidas sõltuvusega inimestele õigesti abi pakkuda.



Ka Saaremaal on taolise küla mõtted liikumas ja tundub, et eestvedajadki olemas. Kerge ülesanne see ei ole, sest sõltuvusega mehed on väga osavad aitajaid enda huvides ära kasutama. Seetõttu peavad Lootuse küla rajajad kõik enne hoolikalt läbi mõtlema – kas jätkub jõudu ja kas jätkub asjatundlikke aitajaid.



Tore on aga, et sellised mõtted liiguvad. Kui naiste varjupaikadest räägitakse rohkem, siis eks Lootuse küla ole omamoodi meeste varjupaik. Suureks abiks on Lootuse külas ka usk, sest kui endal seda jõudu pole, millele toetuda, siis võib just usk olla vajalikus karguks, mis aitab alkohooliku või narkomaani taas jalule.



29. oktoober 2016 Autor: MM Laupäev, 29. oktoober 2016.Olemasolevad külad on selles mõttes heaks eeskujuks, aga ka heaks õppebaasiks, kuidas sõltuvusega inimestele õigesti abi pakkuda.Ka Saaremaal on taolise küla mõtted liikumas ja tundub, et eestvedajadki olemas. Kerge ülesanne see ei ole, sest sõltuvusega mehed on väga osavad aitajaid enda huvides ära kasutama. Seetõttu peavad Lootuse küla rajajad kõik enne hoolikalt läbi mõtlema – kas jätkub jõudu ja kas jätkub asjatundlikke aitajaid.Tore on aga, et sellised mõtted liiguvad. Kui naiste varjupaikadest räägitakse rohkem, siis eks Lootuse küla ole omamoodi meeste varjupaik. Suureks abiks on Lootuse külas ka usk, sest kui endal seda jõudu pole, millele toetuda, siis võib just usk olla vajalikus karguks, mis aitab alkohooliku või narkomaani taas jalule.29. oktoober 2016

Veel artikleid samast teemast »