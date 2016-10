Arvamus

ANDRES AMMAS MEIE MAAS: Suur ja oodatud samm õigluse poole

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Andres Ammas, riigikogu liige (Vabaerakond) Neljapäev, 27. oktoober 2016. Andres Ammas Kui mullu talvel riigikokku kandideerisin, andis hea sõber kaasa ülesande: kaotatagu süsteem, et kui riigikogu liiget järgmisse koosseisu ei valita, saab ta sel puhul lahkumiskingiks kaasa kuue kuu palga.



Olenemata sellest, millal ta järgmisele tööle asub. Keegi teine Eestis töölt lahkudes naljalt sellist kingitust ei saa, sama helde on ehk veel vaid mõne rahvusvahelise suurkorporatsiooni „kuldne käepigistus” lahkuvale tippjuhile, et viimane firmale olulise strateegilise info enda teada jätaks. Olin sõbraga nõus – süsteem on karjuvalt ebaõiglane.



10 300-eurone kingitus



Tänavu suvel tuli teade, et riigikogu tolmu on jalgadelt pühkinud kaks noort meest: Mihkel Raud ja Martin Kukk.



Sotsiaaldemokraat Raud oli avameelsem, nimetades end poliitikas läbikukkunuks. Ta jätkas sealt, kus töö riigikokku minnes pooleli jäi – tänagi on rohkem või vähem terav vestlussaade „Kolmeraudne” eetris. Endine Reformierakonna peasekretär Kukk oli lahkumise põhjusi selgitades kidakeelsem. Nüüd on ta loonud uue kommunikatsioonifirma.



Raud ja Kukk ootasid lahkumisega, kuni aasta tööd täis sai. Kehtiv riigikogu liikme staatuse seadus näeb sel puhul ette kolme kuu palga ehk 10 300 eurot lahkumishüvitist.



Juba asi iseenesest, et riigikogu liige jätab oma töö pooleli, on piinlik. Riigikogu liige ei ole mitte tavaline palgatöötaja, kes võib iga hetk liikuda ametiredelil edasi või tagasi. Riigikogu liikmelt oodatakse, et ta täidab oma põhiseaduslikku kohustust. Sellest loobunud riigikogulane otsustab öelda üles nähtamatu lepingu oma valijaga ega õigusta talle pandud lootusi ja ootusi. Hea küll, ühiskond ei saa sundida riigikogu liiget vägisi parlamendis püsima, aga varajast lahkumisotsust ei peaks ometi premeerima kolme kuu palgaga.



Hüvitis tähendab teisisõnu kompensatsiooni. Riigikogu liikmeile tehtava lahkumiskingituse puhul pole see sõna tegelikult asjakohane, sest mida on siin kompenseerida!



Tegemist on kingitusega, hea tahte avaldusega, mis kolleeg Jüri Adamsi sõnul on olemuselt pärit pigem monarhiast ega sobi kuidagi kokku demokraatliku nüüdisaegse riigiga. Ennemuiste oli hüvitise tegelik mõte pehmendada kukkumist, et pensionile siirduv või lihtsalt ametist lahkuv kõrge riigitegelane saaks jätkata senist elustandardit. Ametist lahkuvaid riigikogulasi ei sobi pidada äpudeks, kes pole suutnud oma elu mõistlikult korraldada ega palgast midagigi säästa.



Kehtival riigikogu lahkumishüvitiste süsteemil ei ole mingit pistmist ei avaliku teenistuse seaduse alusel ega töölepingu seaduse alusel tekkinud töösuhetega. Üldiselt ei ole ju tähtajaliste töölepingute lõppemisel tähtaja saabumise tõttu või siis, kui lepingu lõpetab töövõtja enne tähtaega, tööandjal mingeid kohustusi lisaraha maksta.



Vastupidi, lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral võib tööandjal olla hoopis õigus nõuda lahkuvalt töötajalt trahvi või hüvitist. Riigikogust vabatahtlikult lahkujale ei ole keegi midagi võlgu – tema on hoopis oma valijaile moraalselt võlgu.



Põhjendamatu ebavõrdsus rahvasaadiku ja lihtkodaniku vahel tuleb lõpetada. Sestap esitas Vabaerakonna fraktsioon riigikogu menetlusse eelnõu, et omal soovil lahkujale makstakse ainult ühe kuu palk ja sedagi siis, kui töötatud on vähemalt pool ametiaega ehk kaks aastat.



Me ei paku teadlikult mitte väga radikaalset lahendust, vaid proovime esialgu astuda sammu õiges suunas. Kui see õnnestub, võiks riigikogu edaspidi ühistöös kogu oma hüvede süsteemi üle vaadata, seejuures ka riigikogu koosseisu töö lõppemisel makstava hüvitise suuruse.



Aina kasvav lõhe



Selle ettepaneku esitajaid on süüdistatud populismis. Ma ei ole nõus. Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Riigikogu liikmete tööst, töötegemise stiilist ja ka sellest, kuidas riigikogulased oma õigusi pruugivad, oleneb kogu meie esindusdemokraatia usaldusväärsus.



Kui parlamendi liikmeid nähakse kui põhjendamatuid hüvesid nautivat äravalitute seltskonda, kasvab lõhe valijate ja valitute vahel veelgi. Eestis on see lõhe minu hinnangul niigi kahjuks päris suur.



