Arvamus

JUHTKIRI - Must kolmapäev

Reede, 28. oktoober 2016.



Väga raske on ette arvata, kus ja kellega midagi juhtub. Mõned selgemalt nägijad küll väidavad end oskavat ette ennustada häid ja halvemaid juhtumisi, aga tegelikult palju asju lihtsalt juhtub.



Sel kolmapäeval leidis Saaremaal vees õnnetu lõpu kaks inimest. Üks uppus meres ja teine spaa basseinis. Üks kala püüdes ja teine haigushooga basseini kukkudes.

Alati võib manitseda inimesi hoolikusele ja ettevaatlikkusele ning kõik see on ohutuse mõttes väga vajalik, aga on asju, mida ei suuda ka kõige parema tahtmise juures ära hoida. Vist jääb üle sel juhul leppida paratamatusega ja eluga edasi minna.



Tõsi ta aga on, et kui mõnele päevale juhtub õnnetusi liiga palju, siis tahame seda päeva nimetada mustaks emaspäevaks, teisipäevaks või sedakorda siis mustaks kolmapäevaks. Sellega me nagu kergendaksime ehmatust kaotuse üle ja viitaksime, et mõni päev lihtsalt on teistest hullemaks loodud.



Kuid mis ei tähenda, et me võimalusel kõiki oma samme ja tegusid rahulikult läbi mõelda ei võiks ega peaks.



