Arvamus

Kibestunud vanamehe märkmed

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Vahel imesta ise ka, kui tobedalt võib äkki solvuda. Õieti ei millegi peale. Viskas va peatoimetaja Visnapuu, kes ometi oma sõber, kellega koos palju raskeid ja ka rõõmsaid hetki üle elatud, väheke kildu.



Et pole see Meie Maa midagi ainult kibestunud vanameeste väljaelamiskoht, noortel tütarlastel on ka täiesti lubatud kirjutada.



Eks kui midagi pihta läheb, ju siis kuskilt enne valutas. Mis haiget teeb, kipub tõde olema.



Mindi ja mõeldi.

Põrgut. Veikol võib vägagi õigus olla.



Sõltuvus vihastamisest



Sest ega ta esimene ole. On süüdistatud tigetsemises, ses samas kibestumises. Varsti ole samas kambas, kes oigab: kas me sellist Eestit tahtsime..., kes ei ole kõige rõõmsamat tuju soodustav punt.



See Eesti on ju üldiselt meeldiv paik. Võib ju kiruda, et ilm on enamasti kehvavõitu, aga üks jaapanlane – autoriteet tulgu ikka suurest maailmast, eks – oli öelnud, et inimesed, kuidas te ei mõista seda õnne, et teil on neli selgelt erinevat aastaaega, vaid porisete, justkui oleks kogu aeg november.

Mh. Jaapanis peaks ju ka aastaajad olema.



Natuke murelikuks teeb. Roni või peegli ette vaatama, mispidi need kortsud näkku tulema hakkavad. Kas rõõmsad põiki või kurjad püsti. Sottigi aru ei saa, rasvumine lükkab pilti edasi. Ikka mõtled, et misasja endaga juhtunud on. Oldi ju kunagi päris rõõmus linnuke.



On’s jõutud sinna, et, näiteks, jalutad praegusel pimedal ajal. Taipad üle aastate tähti vaadata – ja hakkad tänitama: valgusreostus segab! Aga kui valgusreostus maha võtta, saab tänitada, et murra või pimedas jalad.

Jne.



Imelik. Väidetavasti võivad inimesed sattuda sõltuvusse vihastamisest. Et kuskil mingis näärmes eraldub siis mõnunire ja kodanikul on hea olla. Ainult et doosi tuleb kogu aeg suurendada, see tähendab rohkem ja sagedamini vihastada. Piinlik lugu, kui selle igalt poolt jama otsimise ja leidmisega samamoodi oleks.

Õnnelik inimene pidavat ju oskama poriloigus kah tähti näha. Ei teagi, mis need tähed täna nii painavad.



Võib-olla kunagine täiesti enesestmõistetav unistus kosmonaudiks saada. Või miilitsaks, see tundus kah uhke amet.



Vaat kunagi juhtus selline lugu, et tatsati tasakesi tööposti otsa. Oli vist november, igatahes pime hommik. Pidi olema päris ammu, mu meelest oli Siim Kallas peaminister. Tartuiit ju käitub ka Kilulinnas nagu tartuiit ja kui ikka troll lõhkemas, läheb parem jala.



Lähed niimoodi tasakesi vanalinna poole. Vahid tähti, vahid muidu rumala näoga ringi. Järsku jääd endale arusaamatult jõllitama Stenbocki maja ja valgustatud sinimustvalget.



Ülimalt hea tunne hakkas. Täiesti läägelt hea tunne. Kõik see rahvuslik jama, et omariiklus ja oma raha ja omas keeles. Hea, et pisar silma ei tulnud. Võib-olla tuli kah. Et on ta nagu on, aga Eesti on üsna selline, nagu tahetud. Võib-olla mitte täiuslik, aga noorest peast on lubatud ka täiesti segast unistada.



Korduvalt sõna murtud



Läksin siis mina tööle ja kirjutasin häbenemata sellest tundest, et pole hullu nii midagi. Tollal noorem, edevam, lugesin veel kommentaare.

Panegüürik ja valitsuse lakei olid vist kõige nõrgemad väljendid.



Siis ma kah solvusin. Tobedalt, nagu praegu. Vahel võib ju pea pilvedes olla. Isegi vandusin enam kunagi kommentaare mitte lugeda. Korduvalt muidugi sõna murtud.



Tea, kas see on sügis, aga tahaks toda tunnet tagasi. Et miskid asjad on maru hästi läinud. Ega häbeneks vastavate poeesidega esineda.



Kuigi, teisalt. Päris lõbus on ka olla selline Briti erumajori vurhvi vanaeitliku vaimuga toriseja. Portvein pole enam see. Hobused pole need. Tsilindrit ei oska keegi harjata. Saapasulasest pole mõtet rääkida ja noorus, see on kamp lõnguseid.



