JUHTKIRI - Uued aknad

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Võib mõelda, et mis see aknavahetus siis ära ei ole. Võtad mõõdud, tellid töö ja paned pärast hopsti aknad ette. Aga võta näpust, mõne ehitise puhul ei käi asjad nii lihtsalt.



Tuleb välja, et Kuressaare linnus-kindluse konvendihoone akende vahetamine on märksa peenem töö. Isegi nii peenike, et esimene riigihange sootuks nurjus. Lihtsalt ei leidunud huvilisi.



Kuna tegemist on tinaraamistuses vitraažakendega, siis tuleb kõne alla ainult selline firma, kes on viimase viie aasta jooksul valmistanud ja paigaldanud vähemalt ühe hoone tinaraamistuses vitraažaknad, kokku vähemalt kolm akent, millest vähemalt üks peab olema paigaldatud ilma puitraamita otse raidpiida sisse.



Nüüd on siis välja kuulutatud uus hange ning aega kogu töö tegemiseks on antud mitte enam üks, vaid lausa kaks aastat. Vahetatavaid aknaid on kokku üle 100 ja keegi ei oska praegu isegi arvata, kui palju see maksma võiks minna.



Muuseum ootab hinnapakkumisi, et sealt siis edasi arutada.



Ütle siis veel, et aknavahetus on lihtne töö.



