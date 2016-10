Arvamus

Väinamerest ülevedu ettevaates

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Pidevad idatuuled puhusid ja surusid merevett Taani väinade kaudu Atlandile ja Eesti riik oma suuremate saarte vahelises Väinameres koges, et sada aastat tagasi laevaliikluse parandamiseks kaevatud kanalites jäävad suurema süvisega laevad kuivale. Ka vanad, väiksemad, napilt vees istuvad praamid ei tule sadama sildadele kiiresti kogunevate autode hulgaga toime. Eriti kannatab selles ebatavalises olukorras Hiiumaa.



Saare peamine, Heltermaa sadam istub paeplatool, millest sobiva läbipääsu raiumine on üle jõu käiv kallis töö. Kunagi, Esimese ilmasõja käigus hiidlasest hüdrograafi Juhan Mei kavandatud kanalid on ajale jalgu jäänud. Probleemile lahendust otsides peab kaugemale ette vaatama. Pealegi ennustavad teadlased käesoleval sajandil ilmastiku ulatuslikumat halvenemist ja mere ootamatuid tõuse ning pikemaid mööna aegu.



On loomulik, et on saabunud aeg ka väinaliikluses kaugemale ette vaatamiseks. Tänavu aasta lõpuks reisijate ja autode üleveoks saabuvad uued praamid on ehitatud olemasolevate sõiduvete, kanalite ja sadamate olukorda arvestades. Juba praegu on nende jaoks vaba vett kiilu all vähevõitu, rääkimata ohutuks manööverdamiseks sadama akvatooriumis.



Ajutised lahendused



See olukord meenutab juttu isast, kes elab vanaisa ehitatud majas, mis olevat pojapõline põlvest põlve. Elu aga pole enam endine. Rahvastiku areng, tehnika ja tehnoloogia piiritu muutumine nõuab uusi vaatenurki.



Kitsaste kanalite ja sadama akvatooriumi meetri võrra sügavamaks kaevamine oleks ajutine lahendus, sest ilmastik muutub järjest agressiivsemaks ja ettearvamatuks ning nõudmised ferrydele ehk reisijate ja autode väinast üleveo laevadele muutuvad rangemaks. Kütused väävlivabamaks, autotekid mahukamaks ja reisijatevabaks. Uuendustega koos kasvab laevade kiirus ja laevakere parameetrid.



Me peame ette nägema, et reisijate ja autode arv kasvab seoses sellega, et väärtustub meie saarte vaikus ja puhas õhk. Selline keskkond on tuleviku turismis jätkusuutlik. Me peame ühendama kahe suurema saare olulised puhkeväärtused ühte sellega, et meil oleksid omavahelised ühendusteed ja väliskülje sadamad matkelaevadele, mis teeksid peatusi taluturismi nautijate saartele tulekuks ja minekuks.



On põhjust arvata, et matkelaevade kõrvale ilmuvad ferryd, millega maaturismi huvilised saavad kohale saabuda oma autoga ja jääda siia, ütleme kümneks päevaks. Kõik ei taha ju solistada vesiravilates, mille ootused on ammendunud.

Üsna kiiresti, juba lähiajal oleks vaja uurida saarte sadamate olukorda ja otstarbekust tulevikku silmas pidades. Heltermaa uue sadama asukohaks võiks näiteks olla Hõra laid, mille ääres on kuus meetrit vett, kuhu saaks pisut pingutades ja head tahet ilmutades ehitada Vahterpää Sillaotsalt üle Vohi laiu juurdepääsu silla. Põhjatuulte eest kaitseks sadamat Eeriku madalik.



Võimalik, et Soela kitsa kanali äärse Sõru sadama probleemid lahendaks uue sadama ehitamine maanuki välisküljele Tohvri laiu varju, kus asus muiste Emmaste mõisa sadam. Seal lähedal on vett seitse meetrit.



Hiiumaa väliskülje sadama otstarve oleks ühenduse loomine otse üle Läänemere ja kahe saare sidumine Saaremaa süvasadama kaudu Küdema lahes.



Olla näoga mere poole



Mandri poolt vaadates on esimese maailmasõja aegne Rohuküla sadam Rukkirahu kanali vangis. See aga on nii lühike, et kannatab majanduslikult laiendamist ja süvendamist. Virtsu sadam on arvatavasti ka lähitulevikus normaalselt toimiv ja rahuldab vajadusi. Sama tundub olukord Kuivastu sadamas. Ilmselt on aga juurdesõidutee kitsuseks vana kõrtsihoone ja endise tapivangla vaheline lõik, mis eeldaks uue teeosa rajamist tapivangla tagant.



Lõpuks tekib küsimus sellest, et kes esimesena ärkab? Aastaid tagasi oli mul võimalik antud teemal vestelda majanduselu juhtinud Juhan Partsiga. Tema arvas, et see on liiga lokaalne küsimus. Aga lokulauda tahaks taguda ka täna, kui hiidlaste tee tõuseb Heltermaal ja Rohukülas püsti. Tegusad inimesed ei taha niisama pollareid nühkida.



Eestimaa tähtsaim tee pole Koselt Mäoni vaid igal kodanikul on õigus kõndida ka riigi sadamasillal, mis on vabariigis teepikenduseks. Samuti jätkuvalt meid saartega ühendavas laevas.



