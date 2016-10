Arvamus

JUHTKIRI - Andke meile elektrit!

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Igakuised elektrikatkestused on muutunud liiga sagedaseks. Näiteks maikuus katkes Saaremaa lihatööstuses vool koguni viiel korral. Tööstuse voolukatkestus pole aga sama, mis kodus telerit vaadates.



Jääb mõni jupp seebikat vahelt nägemata, pole hullu. Aga kui voolu katkemine lööb kuskil toiduainetööstuses seadmed mõneks ajaks rivist välja, on tagajärjed palju kurvemad, kuid kinni ei maksa seda kahju keegi. Näiteks piima pastöriseerimise puhul toob juba sekund voolukatkestust kaasa seadmete seiskumise ning kõike tuleb otsast pihta hakata.



Nii on jõutud olukorrani, kus elektrikatkestused ja -kõikumised on viinud selleni, et Saaremaa Ettevõtjate Liit plaanib koostöös kohalike ettevõtjatega teha Elektrilevile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ühispöördumise. Eesmärk on avaldada survet, et olukorra parandamiseks midagi ette võetaks.



Kindlasti on igal voolukatkestusel mingi selgitus, aga tootjate soov ei ole mitte selgitused, vaid garantii, et taolisi olukordi enam nii sageli ette ei tuleks.



26. oktoober 2016 Autor: MM Kolmapäev, 26. oktoober 2016.Jääb mõni jupp seebikat vahelt nägemata, pole hullu. Aga kui voolu katkemine lööb kuskil toiduainetööstuses seadmed mõneks ajaks rivist välja, on tagajärjed palju kurvemad, kuid kinni ei maksa seda kahju keegi. Näiteks piima pastöriseerimise puhul toob juba sekund voolukatkestust kaasa seadmete seiskumise ning kõike tuleb otsast pihta hakata.Nii on jõutud olukorrani, kus elektrikatkestused ja -kõikumised on viinud selleni, et Saaremaa Ettevõtjate Liit plaanib koostöös kohalike ettevõtjatega teha Elektrilevile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ühispöördumise. Eesmärk on avaldada survet, et olukorra parandamiseks midagi ette võetaks.Kindlasti on igal voolukatkestusel mingi selgitus, aga tootjate soov ei ole mitte selgitused, vaid garantii, et taolisi olukordi enam nii sageli ette ei tuleks.26. oktoober 2016

Veel artikleid samast teemast »