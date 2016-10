Arvamus

MÕTE: Jõulud tulnud taas

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loodetavasti saavad lugejad aru, et allakirjutanu viitab pealkirjas esinevatele laulusõnadele seetõttu, et meie suurtes poodides võime jällegi kaks kuud enne Kristuse sündi tähistavaid pühi jõulukaupade väljapanekuid imetleda.



Kuidas sellesse suhtuda? Mõni ütleb, et peaksime ka kaupmeestest aru saama, sest elame ju ikkagi tarbimisühiskonnas. Turismihooaeg on läbi ja mida muud nad siis ikka oma poodides peale esmatarbekaupade müüa saavad, et pisutki kasumit teenida ja selle läbi vee peal püsida. Aga kas kõik ikka on nii mustvalge? Sellega ollakse lihtsalt harjutud. Kui ühiskond on vaikimisi vastu võtnud varase jõulumüügi, siis on tegemist pelgalt hooajakaubaga. Kui seda pisutki ostetakse, siis tuleb ju müüa.



Tarbijaid on mitmesuguseid. Ühed ostavad oma jõuluehted, jõulušokolaadid ja piparkoogid tõesti ehk juba oktoobris ära ja tunnevad sellest rõõmu, sest ajatavad niiviisi jõulupühadeks tehtavaid ja paljude jaoks ka möödapääsmatuid kulutusi.

Samas võib poekülastajate meelsus ka risti vastupidine olla. Valdavalt punane ja pealetükkiv jõulukaup on sageli välja pandud just sellistesse kohtadesse, kus iga kauplusse tulnud inimene seda nägemata mööda minna ei saa.



Eestlased on üldiselt üsna allaheitlikud ja kui just elu kallale ei kiputa, siis võetakse õlgukehitava kannatlikkusega sageli vastu ka kõik see, mis esmapilgul pehmelt öeldes imelik tundub. Üsna tavaline mõtteviis sellistel puhkudel on: “Ah, las nad siis müüvad, minust ei sõltu ju niikuinii mitte midagi . . .”



Nii me siin elame – viinakuus jõulud ja jõulukuus viin. Mis siis, et suured poeketid oma liigvarajase jõulumüügiga neid pühasid aasta-aastalt üha enam devalveerima kipuvad.



