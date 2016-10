Arvamus

Pealinna tallid puhtaks!

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Brit Kerbo, NAISkolumnist Teisipäev, 25. oktoober 2016. Poliitika teostamise kantside puhul kõneldakse sageli neist kui Augeiase tallidest, mis vajavad hädasti suurpuhastust – olgu põhjuseks siis politiseeritud nõukogudes õhu puhtamaks löömine, mõne suurerakonna hämarate võlakirjade kontekstis või koguni Eesti pealinna enda küsitavaid rahaasju silmas pidades.



On ju päris pikalt teada, et Tallinnas kehtinud ainuvõim on taganud meile poliitilised korrumpeerunud toiduahelad, millel visiooniga paremast linnakeskkonnast on vähe pistmist.



2013. aasta kohalike valimiste aegu küsis Indrek Tarand ühes oma kirjatükis: “Tallinnas on küll torudesse kängitsetud Härjapea jõgi ja Pirita jõgi, ent kuidas panna neid voolama läbi Vabaduse platsi ja loendamatute linnaosavalitsuste?” Nii, nagu antiikmütoloogias Herakles 30 aastat puhastamata talle jõeveega läbi uhtus.



Tarand pakkus seejärel, et esimese asjana on vaja tahet. See tahe oli olemas 2013. aasta valimistel, kui pealinnas moodustati valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, mille eesmärk oli pakkuda erakondadele konkurentsi ja murda keskerakondlik ainuvõim, mis kui üks mees sobivale nupule vajutades tagas linnavolikogu saalis üha uusi linnale kahjulikke otsuseid. Rahaneelav propagandakanal Tallinna Televisioon on vaid üks silmapaistev näide.



Vastuoluline põhimäärus



Toona pälvis 92-liikmeline valimisliit valimistel ligi 9000 tallinlase toetuse, jäädes küll 0,99%-ga ülelinnalise nõutava 5% valimiskünnise alla, kuid saavutades näiteks Pirital 7,74%, Kesklinnas 7,05% ja Nõmmel 5,29% valijate toetusest, mis võiksid teistsuguse valimissüsteemi puhul tagada tõepoolest neis paikades elavate kodanikuaktivistide esindatuse Tallinna linnavolikogus. Võimu tsementeerimiseks on erakonnapoliitikud loonud aga kavala süsteemi.



Tallinna põhimääruses on nimelt sätestatud, et juba linna kõige madalama tasandi esindusorganisse – halduskokkugi – võivad kuuluda ainult nende erakondade ja valimisliitude esindajad, kes on esindatud ka volikogus, kuigi ometi sätestab sellesama Tallinna põhimääruse §89, et halduskogu mõte on Tallinna erinevate piirkondade ja asumite huvide parem arvestamine omavalitsuse ülesannete teostamisel.



Selline vastuolulisena näiv põhimäärus tagab kenasti, et ükski kodanikualgatus ülelinnaliselt ülemäära lihtsalt pead ei saaks tõsta. Hea teoreetiline näide on valimiste kontekstis siinkohal Pirita linnaosa. Kui valimisliit oleks saanud kõik linnaosa hääled, siis ka nendest ligi 10 000 häälest ei oleks piisanud volikokku esindaja saamisest (v.a isikumandaadi korral), sest ülelinnaline 5% künnis oleks ikka saavutamata jäänud. Nii otsustavadki täna Pirita ja Nõmme eluolu üle hoopis hääled Lasnamäelt ja Mustamäelt. Kas see ikka on mõistlik?



Idealism on säilinud



“Meie jaoks on oluline põhimõte, et volikogu moodustataks Tallinna erinevate piirkondade ja asumite huvide paremaks arvestamiseks nende piirkondade esindajatest. Usume, et kohaliku tasandi poliitikasse ei ole riigiparteidel tingimata asja. Seetõttu on meie soov aastal 2017 taas kord valimisliiduna pealinna valimistel osaleda,“ andis Ühenduse Vaba Tallinna Kodanik esindaja Erik Vest 2014. aastal välja ambitsioonika veksli. Vaatamata toonasele lüüasaamisele ja süsteemiga põrkumisele on idealism tänagi säilinud ja on aeg anda liidu taassünnile hoog sisse.



Linnakodanikud ootavad linnaeelarvest ja makstud maksuraha eest tegelikult ju täiesti mõistlikke igapäevaseid asju: et pealinn oleks valgustatud; et asumite planeerimisel oleks arvestatud ka põhikoolide ja lasteaedade ehitamise vajadust, et mitte tekitada igapäevast kesklinnasuunalist suurrännet; et teekatete auklikkus ei paneks autojuhte salongis hüppama ja kiruma; et linn oleks puhas ja turistidelegi ahvatlev; et kogu Tallinna mereäärt kinnisvaraarendajatele maha ei parseldataks ja et kommunaalteenistusele igal aastal meie kliimaga kaasnev lumesadu jahmatav-šokeeriva üllatusena ei tuleks.



Tsentraliseeriv kahe tooli seadus



Toonastel valimistel oli selge, et riigikogu liige ei saa samal ajal linna- või vallavolikogus tööle asuda, sest seda keelas seadus. Kandideerida võis, töötada mitte – ja nii seatigi valimistel üles peibutuspardid, kes noppisid küll hääled, kuid kelle asemel sättisid volikogudes end sisse asendusliikmed, kellel polnud ei isiklikku häältesaaki ega kodupaiga toetust ning kel oli üpris kaheldav kompetents. Luges vaid kuulekus parteile.



Sedapuhku tuleb valimistel rinda pista aga nn kahe tooli seadusega, mis võimaldab riigikogulastel volikogu toolegi hõivata, koondada võimu teostamine veelgi kitsama ringi inimeste kätte. Vabaerakondlane Andres Ammas on selle eelnõu menetlemisel Riigikogu ees peetud kõnes meelde tuletanud Surju vallavanema Jaanus Männiku mõtet, et “tahtmine istuda ühtaegu Riigikogus, kohalikes volikogudes, riigiettevõtete nõukogudes, spordiliitude juhatustes ja mujal väljendab ei midagi muud kui haiglaslikku võimuiha, soovi võimumonopoli järele. Siin Toompeal võib hakata ennast tundma üliinimesena, kes laskub aeg-ajalt armulikult Toompealt alla ja jagab kohalikele valgust”.



Uus peatükk



Kas me vajame volikogus neid ülevalt laskuvaid valgustajaid või me teame ikka ise siin kõige paremini, millise lasteaia rühmaruumid vajavad hädasti remonti ja milline tänavajupp lappimist? Äkki oskavad kohalikud naabervaldadega koostööd teha ja eelarve raames õigeid otsuseid teha ka ilma riigikogu liikmete ennastsalgava mitmel rindel rügamiseta?



Andrus Kivirähk on 13. mail 2016 kirjutatud artiklis “Kolme tuharaga mees” küsinud: “Mida teha, kui kahel toolil soovib istuda normaalne kahe kannikaga persoon?” Nende poolt lihtsalt pole tarvis hääletada. Las riigikogulased ajavad riigiasja ning omavalitsustele lähemal seisvad isikud neid kohalikke asju – eesmärk peaks olema kõigil ju seesama: anda endast parim, et Eestis oleks hea elada.



Kohalike omavalitsuste valimised on järgmisel aastal. Augeiase tallid vajavad puhastamist. Kas ma arvan, et valimisliidu edu on imeline lahendus kõikidele kohalike omavalitsuste juhtimisprobleemidele? Ei, kuid ma usun, et pealinna puhul on kogu ettevõtmine vajalik, et anda kohalikele võimalus kirjutada linna ajalukku üks teistmoodi peatükk. Mujal Eestis on ju päris paljusid valimisliite edu saatnud. Tallinnas on see kahtlemata komistuskive täis teekond, aga hea koostööenergia korral on võimalik tuua linnavalitsemisse uut hingamist. 