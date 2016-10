Arvamus

JUHTKIRI - Kaugel kaugel Türgimaal

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Peale viimase aja kuulsate Türgi seriaalide armastuse rindelt on Türgis Eesti jaoks arenemas ka üks hoopis teist laadi seriaal. Parvlaevade ehitus ei taha kulgeda ette antud tähtaegu pidi, sest üks lubadus ajab teist taga, varasemad kinnitused ei näi midagi maksvat ning süüdlast on väga raske tuvastada. Justkui vaenlase mõõk ripuks kogu aeg pea kohal.



Üleeile sõitis Eesti delegatsioon taas Türki oma seebikakangelasi vaatama, sest ega pääsu pole, laevaehitajatel tuleb töö lõpuni viia, maksu see mis maksab. Ja viletsat kaupa ei taha meie omad vastu võtta.



Selleks tuleb omapoolselt survestada ja veenda ning lõppude lõpuks need laevad kätte saada. Tagasi ei saa enam midagi pöörata, sest katsumusi on hiidlastel ja saarlastel olnud viimastel aegadel juba niigi piisavalt.



Tänane Meie Maa annab reportaažliku ülevaate kohapeal toimuvast ning pealtvaatajatel ehk lehelugejatel jääb üle pöidlaid hoida, et enne jõuluaega tõesti mõni laevuke liinile jõuaks. Ütleme, et nagu jõulukingiks või nii.



