Arvamus

JUHTKIRI - Tubli Klotoid

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Iga kord, kui ilmub mingi edetabel on kurjustajaid palju, et kas nii on ikka ilus ja kes need tabelid paika pani, kes vastutab jne, jne. Samas on kõikvõimalikud edetabelid üks loetavamaid asju. Aetakse sõrmega järge ja uuritakse, kas minu laps on parimas koolis, kas minu sõber on rikaste hulgas, kes peale minu firma pääses veel esisajasse. Küllap tuleb selliste edetabelite puhul säilitada lihtsalt külma närvi ja rahulikult edasi elada.



Tänane Meie Maa avaldab Äripäeva koostatud Eesti ettevõtete TOP100 pingerea raames Saaremaa TOP15 ettevõtet. Äripäev on taolist pingerida koostanud juba 24 aastat ja küllap tegijad teavad, kuidas numbreid õigesti vaadelda, analüüsida ja ritta lappida, nii et asjad ikka õigesti arusaadavad on.



Ehitus- ja projekteerimistöid tegev firma Klotoid OÜ tõusis möödunud aasta tegemiste põhjal kohale number üks. Hüpe on märkimisväärne, sest aasta varem oldi 81. kohal. Suure hüppe tegijaid on tabelis teisigi, nii nagu on ka stabiilseid püsijaid. Edu kõigile!



