Valima kutsub häirekell

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Amerikanistika on teadus mitte Ameerika mandrist, vaid Ameerika Ühendriikidest. Kas Eestis oleks vaja oma amerikanistikat? On küll, sest üllatavalt paljud protsessid on seal ja siin sarnased (või siis seletamatult erinevad).



USA-s on probleemiks tööotsijad Mehhikost (kohapealselt Estados Unidados Mexicanos), kellele palgamaksmine tuleb odavam, kui seda ootab või koguni nõuab valge ameeriklane oma hariduse järgi.



Võimalik president Donald Trump on teatavasti kontra-mehhiklane. Pole mingi kunst käsitleda teda rassistina, millest järgneb, et ta on tolerantsitu ja seega mitte-demokraat. Lühidalt öeldes sallimatu.



Muide, Lennart Meri ei kartnud lubada Eestisse hiinlasi, aga me ei tea, mida ta oleks arvanud Sahara-tagustest aafriklastest.



Süüdistamine sotsialismis



Presidendi valimisteni USA-s on käesolevate ridade avaldamise hetkest alates kõigest paar nädalat. Selle aja jooksul Eestis amerikanistikat ei sünni.



Ent ameeriklaste endi seesmine häirekell hakkas lööma juba aastal 2011, mil tekkis küsimus, mis saab Ameerika Ühendriikidest, kui need kalduvad sotsialismi ja kes on see, kes Ameerikat sel juhul kaitseb.



Minu käes on suhtekorraldaja Dick Morrise (Richard S. Morris, 1946) ja tema abikaasa Eileen McGanni värske raamat “Armageddon. Kuidas Trump võib lüüa Hillaryt” (Humanix Books 2016). Armageddon on umbes seesama, mis viimne võitlus.



Hillary Clinton on autorite meelest vasakpoolne ja seega hukatuslik, Donald Trump ameerikalik ning järelikult paremtsentristlik. Aastatel 1978–1996 töötas Dick Morris Bill Clintoni heaks. Arvates nüüd, et proua Valge Maja aegu minetab Ameerika iseenda, peaks Dick Morris niisiis ka küsima, kus ta ise on eksinud.



Tema tahab Ameerika jäävust. Milles see seisneb ja kuidas see välja näeb, seda “Armageddoni” autorid ei seleta ega olegi see ka nende eesmärk.



Ennekõike on demokraatia nende jaoks kohustus, mitte vaba tahe. Vaba tahe on vaieldav, kohustus on lepinguline. Vaba tahe jätab kauplemiseks ruumi, leping ei jäta. Clintonismi kriitikute meelest piiraks Hillary Clintoni valimine USA järgmiseks presidendiks ühiskondliku otsustamise avarust.



See kord, mida Hillary Clinton toetab, oleks ameerikalikkuse suhtes liiga preskriptiivne. Miks? Seepärast, et ta võrdsustaks inimesi valdkondades, kus inimesed ongi mittevõrdsed (näiteks vanus). Võib öelda ka teisiti: clintonismi vastaste käsitluses tähendaks Hillary Clintoni valimine rohelise tule avamist laiskusele. Kuid saab öelda kolmandatki moodi, nimelt et Hillary Clintoni ideoloogia kohaselt piirataks Ameerikas üksikisiku edasipürgimist. Ühiskond oleks tähtsam kui isikuvabadus.



Kas see nii ka juhtuks? Clintoni süüdistamine sotsialismis on paradoksaalne. Kui pidada sotsialismi peamiseks tunnuseks inimeste samaväärsust, siis näiteks Hillary Clintoni energiapoliitikas see parameeter puudub. Tema tahaks, et üleilmset kliimapoliitikat juhiks just USA, mitte aga kokkulepe kõigi asjaosaliste vahel.



Võib-olla on Hillary Clintoni sotsiaalpoliitika taga peidus teatav hirm rahutuste pärast klasside vahel. Kirjutan nimme “võib-olla”, sest tänini pole keegi vaevunud põhjalikumalt uurima, milles tema sotsiaalpoliitika õieti seisneb ja kuidas see jaguneb clintonismi ning obamalikkuse vahel.



Ligilähedaselt on võimalik arvata, et Hillary Clintoni meelest ei tohiks USA tervishoiukorraldus olla elitaarne, aga tema vastaste arvates on halb, kui inimese enda vastutus oma tervise eest asendub lootmisega ühiskonna tähelepanule.



Kuismoodi mõtleb Donald Trump ameerikalikkuse ärapööramisele vastu seista? Vastust ei ole, sest mastaapses poliitikas on ta algaja. “Armageddon” ei tutvusta Donald Trumpi relvi, vaid ta toob esile Hillary Clintoni võimalikud vead. Neist üks on topeltmoraal, lihtsureliku jaoks seega musta pesu pakkumine puhta pähe.



Kui must too pesu võib olla, kirjutatakse raamatus mitmekümnel leheküljel ja kui keegi tahab lugeda rohkemat, siis selleks pesuvanniks sobib üsna hästi USA õhujõudude kõrgema ohvitseri Gary J. Byrne’i teos “Iseloomude kriis” (Center Street 2016), jutustus USA presidendi tagatoast ja selle tagustest väljaspool Ovaalsaali Valges Majas. Gary Byrne töötas selle saali Kerberosena. Tal jätkub huumorimeelt, ent väga lõbus tema töö olla ei saanud.



Pigem Clinton kui Trump



Siit kaks küsimust otse meile. Minu arvates me ei vaja võõrast musta pesu. Raamatud Gary Byrne’i moodi ei aita ühiskonda valgustada ja nad ei tee meid rikkamaks. Mis teeks? Aus analüüs. Põhimõte “sine ira et studio” ei saa küll olla lõplik, kuid, ceterum censeo, me peaksime olema Eesti poliitilise ajaloo suhtes avameelsemad.



Näiteks küsimuses, mispoolest oli Siim Kallas nomenklatuurne. Või – kes kutsus Marina Kaljuranna tööle välisministeeriumisse (mul ei ole vastuseid). Ning teiseks: kui palju me ikkagi teame USA järgmisest presidendist, kellest sõltub märksa rohkem kui EV presidendist? Kui palju me teame ja kui palju me peaksime teadma? Ja kas me peame ameeriklaste hirmu Hillary Clintoni ees jagama?



