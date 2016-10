Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Mart Laarile mõeldes

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 21. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik 8. oktoobril 1992 andis president Lennart Meri välja dekreedi nr 1: “Eesti Vabariigi põhiseaduse 78. ja 89. §§ põhjal olen määranud valimisliidu “Isamaa” nõukogu esimehe Mart Laar’i peaministri kandidaadiks ning teen talle ülesandeks valitsuse moodustamise.” Täna 24 aastat tagasi astus see valitsus ametisse.



“Oh ilus hetk, oh viibi veel!” tahaks Fausti kombel hüüatada. Ja samas vakatada, sest see on esimene kord Meie Maa arvamuslugu kirjutades, kus ma ei tea, kust alustada. Võib-olla sellest, et mina olin Isamaa valimiskampaanias väga väike vennike.



Esimene mälupilt



Eks Mart Laari, õigemini vana Marti tundis 80-ndate teisel poolel kogu Tartu progressiivne noorsugu. Kui mitte varem, siis 1988. aasta aprillis toimunud muinsuskaitsepäevade järel.



Sama aasta 1. detsembril taastasime kodumaal Eesti Üliõpilaste Seltsi, mis pärast iseseisvuse taastamist oli veerandsada aastat kõige mõjukam üliõpilasorganisatsioon. Nüüd on selleks naiskorporatsioon Filiae Patriae, keda varem teati kuulsate eüeslaste kaunite abikaasade järgi. Aga see on nii hell teema, et läheme parem minevikku tagasi!



1992. aasta EÜS-i suvepäevad toimusid Järvseljal. Mäletan, et ilusad ilmad olid ja kohal oli loomulikult ka valimisliidu Isamaa esinumber Mart Laar. Mängisime ülemnõukogu liikmega veel petangi ja mina sain üllatuskaotuse. Õhtul tehti lõket. Kell oli kindlasti juba üle südaöö, pillimehel oli otsa lõppenud ramm ja üks noorem kaasvõitleja oli tule lähedal suigatanud. Ma olin kursis Emori viimase küsitlusega, kus eestlastest toetas 19% Koonderakonda, 8% Rahva-Keskerakonda ja 7% Isamaad. Kuigi jõime seal lõkketule ääres suure tõenäosusega “Kuldset otra” (vabariigi kõige halvem õlu 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses – M.S.), unistasime suurelt.



“Mart, aga kui peaks juhtuma ime ja Isamaa võidab valimised, mis siis saab?” küsisin seltsivennalt ja tõstsin sügavasse unne langenud noorliikme lõkketulest veidi kaugemale.



“Siis tuleb vastutus võtta ja peaministriks hakata,” teatas Laar kainelt ja külmalt. Ma olin jahmunud legendaarse “muinasjulle” otsekohesusest. Isegi kui pillimees oleks ärkvel olnud, poleks ma söandanud teha ettepanekut: “Poisid, laske üks lugu veel!”



Aga oma abikaasa ees keerutas Mart 20. septembrini.



“Kui valimistulemused nüüd selguma hakkasid, sai Katrin aru, et võit tuleb suur ja hakkas lohutamatult nutma. Tema nägi esimesena ette, mis meiega kohe toimuma hakkab. Senisel elul on kriips peal,” tunnistab Mart oma raamatus “Pööre. Mälestusi I”.



Hilisemad tähelepanekud



Augustis ühinesin minagi valimismeeskonnaga. Ühtäkki toetas Isamaad 25% hääleõiguslikest kodanikest. Järgnesid Rahvarinne (11%), Kindel Kodu ja Mõõdukad 7%. Valimisstaap, mida ajakirjandus nimetas nukumajaks, asus Kopli tänav 46 teisel korrusel.



“Hoolikalt pügatud muru, viimseni vuntsitud viimistlus, uhked põrandavaasid ja korralik saun – see oli hoopis midagi muud kui armetud toapugerikud kortermajades, kus tegutsesid konkurentide staabid,” kirjeldas Kalle Muuli meie töö-, aga tegelikult ka elutingimusi raamatus “Isamaa tagatuba”.



Kuigi koju teinekord ei jõudnudki ja palka saime vähe – 700 krooni kuus (napilt alla 45 euro!) –, olime väsinud, aga õnnelikud. Mida lähemale jõudis valimispäev, seda vähem kohtas valimisstaabis Laari. Eks ta tiirles põhiliselt oma valimisringkonnas, Harju- ja Raplamaal, kus võttis 7631 häälega isikumandaadi (tulevasest peaministrist kogusid rohkem hääli Jüri Toomepuu, Matti Päts, Juhan Aare, Enn Tarto ja Valve Kirsipuu).



Meil kõigil oli tol perioodil kiire, valimisnimekirja esinumbril eriti. Polnud aega enam mõtteid mõlgutada ja spordijuttu puhuda. Kui Laarist oli saamas peaministrikandidaat, tegin temaga intervjuu tollases saadikute majas, Rahukohtu 1. Mart saabus, kuuehõlmad lahti, prantsatas toolile ja enne kui ma jõudsin “noka lahti teha”, kiirustas: “Hakka küsima!”



Mis edasi sai, seda teatakse. Neli aastat tagasi leidis aset konverents “20 aastat Laari esimesest valitsusest. 749 päeva higi, verd ja pisaraid”. Estonia kontserdisaalis pidas Tiit Pruuli esimesena ettekande “Uskumatult hea algus”. Pidupäeval halba ei meenutata, pealegi olid vanad võitluskaaslased ammu ära leppinud. Mart Laar esines esimest korda pärast rasket haigust lõppsõnaga ja kõik seisid püsti.



Siinkohal võiks panna ilusa punkti, aga midagi jäi siiski kripeldama. Palju on räägitud, et kui tollased võtmeisikud poleks olnud sellised tuisupead, võinuks äkki minna kõik teisiti. Reformierakonna praeguste valede kõrval võiks Laari mõningaid tollaseid palju pahameelt tekitanud ütlusi ju suisa luiskamisena käsitleda. Küsisin kümme aastat hiljem selle valitsuse justiitsministrilt Kaido Kamalt: “Kas seda tüli oleks õnnestunud vältida?”



“Ei. Me olime ikka tollal piisavalt lollid.” (KesKus, september 2002).



Heakene küll, mingid oleksid ei maksa tagantjärele ju midagi ja 1995. aasta valimised oleks nii või teisiti võitnud praktilistest majandusmeestest ja vanadest kolhoosnikest koosnev valimisliit Koonderakond ja Maarahva Ühendus.



Pealegi sai Mart Laar 1999. aastal teise võimaluse valitsust moodustada. Mäletate ikka, kus välisministriks oli Toomas Hendrik Ilves, kaitseministriks Jüri Luik ja rahandusministriks Siim Kallas? Ja president oli Lennart Meri! Mis siis juhtus, sellest saame lugeda juba Laari mälestuste teises osas.



Üks asi vajab veel klaarimist. Suure Isamaasõja ajal tuli kõigil valida pool. Mina liitusin Parempoolsetega. Ja kirjutasin Liivimaa Kroonikas ja Liivimaa Kulleris varjunimede all hulga sõgedaid ja nõmedaid artikleid ka Mart Laari kohta. Kui ma 20 aastat tagasi – jälle EÜS-i suvepäevadel! – tahtsin üles tunnistada ja vabandust paluda, hakkas Laar hoopis mind lohutama: “Tean-tean! Aga sina ei kirjutanud sugugi neid kõige jõledamaid.”



Marju Lauristin pani mulle eelmise nädala reedel raamatuesitluse jätkupeol südamele, et viiksin KOHE raamatu “Marjustini sajand” Mart Laarile.



Samal õhtul polnud võimalik viia, aga nüüdseks on see ülesanne täidetud.



