Arvamus

Lugu tõelistest Eesti naistest

Reede, 21. oktoober 2016.



Matriarhaat tõstab Eestis pead. Naised muutuvad üha julgemaks, nad ei ole enam pelgalt koduhoidjad ega laste kantseldajad.



Üha enam on naisi ajateenistuses ja metsloomi küttimas, järjest sagedamini leiab õrnema soo esindajaid laeva kaptenisillalt või lennuki kokpitist. Naisõiguslased rõõmustavad kindlasti, soolise võrdõiguse volinikust rääkimata.



Kinnitan kohe loo alguses ka seda, et mulle see meeldib. Eesti naised on alati tublid olnud, kahjuks on aga meie maskuliinsusest pungil igapäevapoliitika nad tihti tagaplaanile surunud. Valitseb ju meil sageli onupojapoliitika – täditütrepoliitikast ei räägi mitte keegi.



Naispresident – ohoo!



Kuna Toomas Hendrik Ilvese ametiaeg sai lõplikult mööda, siis tema taburetijalgade saagimisest rääkida ei saa. Kuid järglast sellele postile oli kindlasti vaja, sest kehtiv põhiseadus ei luba meie riiki ilma presidendita pidada.

Seda ametit asus suure enesekindlusega endale küsima Eesti üks kogenumaid poliitkorüfeesid Siim Kallas. Juba kevadel andis ta mõnusa naeratuse saatel avalikkusele teada, et tema kavatseb hõivata Kadrioru lossis vabaneva presidenditooli. Et nii lihtsalt need asjad käivadki!



Ometi sai Kallase püüdlustel kõige suuremaks komistuskiviks naine nimega Marina Kaljurand. Oli see kellegi tahtlik ninanips selle eest, et mees kuulutas end presidendikandidaadi kandidaadiks veel enne seda, kui oli võitluskaaslastega läbi rääkinud? Mine tea.



Kaljurannal läks kampaania igatahes hästi, ta saavutas rahva hulgas nii suure toetuse, mida on omal ajal nautinud vaid Arnold Rüütel. Paraku sai talle saatuslikuks tõsiasi, et põhiseadus ei luba rahval presidenti valida.



Mis edaspidi järgnes, on küll kurioosumite kurioosum. Presidendi ametiposti hõivas küll naine, kuid mitte kampaaniat tehes, vaid riigikogu suure enamuse kutsel presidenditoolile istuda! Nädal pärast spiikri esimest kompavat telefonikõnet Kersti Kaljulaidile oligi president ametis! See seik vajaks ilmselt jäädvustamist Guinnessi rekordite raamatus.



Hoolimata presidendi määramisest usun ometi siiralt, et saime Eestile väga hea riigipea, sest tegemist on toimeka ja edasipürgiva naisterahvaga.



Ilves peab aga nüüd hakkama klattima Ärma talu rahaasju. Loeme pidevalt meediast, kes ja kui palju on pidanud europrojektide rahastamise väärkasutuse tõttu saadud toetusi tagasi maksma. Ja seda päris väikeste möödalaskmiste eest.



Olen ise aastaid tagasi juhtinud Lümanda lasteaia renoveerimise europrojekti ja näinud, kui tugev on kontroll raha kasutamise üle. Ka minul tekkis lõpparuandega probleem, nimelt oli arvutiprogramm viimase ehitusarve trükkimise juures teinud käibemaksu arvutamisel ülespoole ümardamise, mille tõttu tuli ehitajalt arve, mis oli üks kroon suurem, kui ette nähtud. Kahjuks oli see ka juba ära tasutud. Oli tükk tegemist, et seda ebakõla klaarida.



Nüüd aga lendavad kümned ja kümned tuhanded eurod siia-sinna, see paneb tahes-tahtmata meenutama vanasõna tõllast ja võllast. Kui Ilves on aga osav sell, siis saab ta ka siin ette lükata naise ehk eksabikaasa Evelini, kes juhtis sel ajal firmat, kui lepinguid sõlmiti ja euroraha liigutati.



Kas neid kastaneid tuleb hakata tulest välja kandma ja kes seda teeb, mees või naine, näitab aeg. Aga väga paljude inimeste õiglustunnet on tugevasti riivatud.

Partsi pahad päevad



Euroopa kontrollikoja liikme koht terendas Juhan Partsi silme ees juba kevadel. Et see võitlus aga nii pikalt vindub ja nii süstemaatiliseks kujuneb, ei osanud mees ka oma kõige halvemas unenäos ette näha.



Sotside kius oli vankumatu, koguni nii tõsine, et IRL-i kavandatud Juhani lähetamine näis vahepeal nurjuvat. Kurjad keeled telgitagustest on vihjanud, et Partsi piinamise põhjuseks olevat olnud daam nimega Urve Palo, keda sotsid kõrgepalgalise euroametniku kohaga premeerida soovisid.



Olid ju mõlemad – nii Parts kui Palo – osalised Väinamere parvlaevaliikluse jamades, seega proovisid mõlemad erakonnad oma valulast silme alt ära saata.

Lahendus saabus siin aga sama ootamatult, nagu presidendi paikasaaminegi. Kontrollikoja liige tõusis presidendiks ja Parts saadeti Luksemburgi poole teele. Seega tasus Partsil kannatusi taluda.



Jevgeni Ossinovski väidet, mida kordas ka Taavi Rõivas, et mingit kaup kauba vastu tehingut Partsi nimetamisel ei olnud, mina ei usu. Eesti poliitikas ei toimu juba enam ammu midagi, mille eest partneri käest vastuteenet ei soovita. Jääb vaid oodata, millal sotsid oma osa kätte saavad.



Kui keegi soovib minu arvamust kuulda, siis palun! Mina oleksin soovinud teistsugust lahendust – Parts tulnuks parem saata Lihulasse kalmistuvahiks. Vanade pattude heastamiseks.



Veel üks mees, kes on viimasel ajal naistega püsti hädas, on Edgar Savisaar. Rebivad teised vägisi tema tüki käest! Savisaarel on lausa kaks naist korraga kukil – presidendikandidaadi koha napsas vanameistrilt ära Mailis Reps ja juba pikemat aega kõnnib kurjakuulutavalt kannul Kadri Simson, kes julges üritada isegi erakonna esimehe koha ülevõtmist. Mõlemad on seejuures tema endised lemmikud ja usinad õpilased.



Savisaar ja “kurjad” naised



Kuigi mis saaks olla veel meeldivam, kui su oma õpilased on tublid ja kasutavad samu töövõtteid, mida suur õpetaja neisse aastatega süstinud on, siis Savisaarele ometi selline asi mitte kuidagi ei meeldi.



Kaudsemalt on Savisaare kimbutajatega mestis veel kolmaski naine, Kersti Sarapuu, kelle kätte läks hiljaaegu Keskerakonna üks võtmekohtadest, volikogu esimehe tool.



Savisaar, kes on öökulli tarkuse, rebase kavaluse ja ninasarviku visadusega kõigist seni lahenduse leidnud jamadest puhtalt välja tulnud, hakkab alla jääma. Ja just nimelt naistele, kes kogu selle värgi taga on. Mis sest, et erakonna esimeheks püütakse upitada Jüri Ratast.



