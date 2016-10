Arvamus

JUHTKIRI - Hiidlased hädas

Reede, 21. oktoober 2016.



Eks hiidlased-saarlased ole ikka üksteist aasinud ja arutlenud, kellel mis asi parem on, aga praegusel hetkel on täitsa selge – praamiühendus on hiidlastel täitsa p.... Kas see on kriis või lihtsalt halvad ilmaolud? Oleneb, kelle mätta otsast vaadata ja kuidas olukorda hinnata.



Sõjaolukorda ju pole, keegi ei saa surma ja kedagi ei jäeta peavarjuta, aga samas ei ole keegi enam rahul olukorraga, et juba kolm nädalat ei suudeta taastada normaalset ühendust Hiiumaa ja mandri vahel.



Parvlaevaliiklus on olnud juba pikka aega häiritud madala veetaseme tõttu ja see on tekitanud hiidlastele hulga küsimusi: miks ei sõidetud öösel, kui sadamas ootas 300 m sõidukeid? Miks peavad inimesed passima ja ootama 16 tundi? Miks ei võeta meeskonda laenuks teistelt sama omaniku laevadelt?



Miks valitsus kriisiplaani ei tee ja toetust ei maksa? Miks ei tõhustata sellises olukorras liiklust Saaremaa-Hiiumaa liinil, et kas või sealt kaudu liikuma saaks?



Karmid küsimused, millele vastuseid alles otsitakse.



