Arvamus

JUHTKIRI - Tuul viis vee

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Ilmast meeldib inimestel alati rääkida. Sedakorda on põhjust arutleda madala veetaseme üle. Taoline madal veetase on tavaliselt iseloomulik kevadisele ajale, kuid sedakorda pakub üllatusi just sügis. Teadjamad ütlevad isegi, et sügiseti pole sellist olukorda olnud juba paarkümmend aastat.



Kõige kurja juur on tuul, mis juba poolteist kuud on puhunud valdavalt idakaarest ehk kirde, ida ja kaugu suunast. Selline tuul viibki merest vee.



Sadamatele teeb see olukorra eriti keeruliseks, sest osa laevu ei saa sadamast väljuda ega sadamasse siseneda täislastis, kuna laevade süvis ei võimalda navigeerida nii madalas vees.



Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine märkis, et praegu peab tähelepanelikult kooskõlastama nii laevade sadamasse sisenemist kui väljumist, et keegi madala veetaseme tõttu hätta ei satuks.



Ruhnus Ringsu sadamas on samuti tuuled mere nii madalaks viinud, et laevaühendus Ruhnuga tuli enne navigatsioonihooaja läbisaamist selleks aastaks lõpetada.



Pole parata, olukorraga tuleb leppida, sest inimjõul vett merre tagasi ei too.



