Arvamus

AINULT MEIE MAAS JA DELFIS: Toomas Hendrik Ilvese klassikaline pisisulitsemine

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Indrek Tarand, Euroopa Parlamendi saadik Kolmapäev, 19. oktoober 2016. Indrek Tarand Esimene mälukild aastast 2011: kas Ärma tallu on riik raha investeerinud või mitte? Presidendikandidaat Tarand küsis president Ilveselt, kas ta maksab riigikassasse tagasi investeeringud, mida riik on Ärma tallu paigutanud.



"Riik ei ole Ärma talusse investeerinud," vastas Ilves jäigalt.



Tarand leidis selle peale, et tema oleks kindlasti parem president kui Ilves, sest tal ei ole kinnisvara. "Mu isa ei lubaks mu isatallu riigi raha investeerida," naeris ta ning rahvas stuudios plaksutas.



Ilves kordas: "Sinna ei ole riigi raha investeeritud; kui ma enam ei ole president, siis võetakse need valveseadmed, ainukesed asjad, mis on riigi raha eest sinna paigutatud, tagasi."



VAATA UUESTI:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-presidendidebatt-indrek-tarandi-ja-toomas-hendrik-ilvese-vahel?id=56602734



Teine mälukild aastast 2011: visiit sotsiaaldemokraatide fraktsiooni.



Umbes 45 minutit enne valimistoimingute algust riigikogus astusin endalegi ootamatult sisse SDE fraktsiooniruumi Toompeal. Mikser oli laua otsas ja pidas kõnet.



Segasin otsekohe vahele ja laususin midagi selles laadis: "Ma annan teile võimaluse olla muutuste ja uuenduste poolel. Selleks tuleb hääletada minu kasuks, mitte Ilvese. Sest kas tahaksite viie aasta pärast olla olukorras, kus teil, sotsiaaldemokraatidel, tuleb vastata ebameeldivale küsimusele: "Miks toetasite korruptiivsete kalduvustega riigipea jätkamist olukorras, kus eksisteeris ka palju parem valik?""



Nii Mikser, Marianne Mikko kui ka Jaak Allik ei löönud silmi maha, vaid liikusid konsolideeritud kursil vastu tulevikule…



Lükka naine tanki!



Need seigad meenusid mulle siis, kui lugesin ehmatusega Toomas Hendrik Ilvese puhtsüdamlikku selgitust EAS-i 170 000-eurose kingituse saamise kohta. Loomulikult ei teadnud meie elatanud president veel eelmise nädalani mitte sentigi sobingutest ja tehingutest ning otsustest EAS-i toetuse kohta OÜ Ermamaa kasuks.



Need räpased tehingud sõlmisid presidendi seljataga ja väga alatul moel kaks "salakavalat naisterahvast" – Maria Alajõe ning Evelin Ilves. Häbi neil olgu, sest nende mõtlematu ja enesekeskne tegevus on pannud löögi alla mitte ainult eelmise presidendi isikliku maine, vaid tegelikult kogu Eesti Vabariigi ausameelse toimetamise tervikuna.



Kuna Mariat (sündinud Vetemaa) tunnen ma lapsest saati ja Evelini (sündinud Int) ülikoolipäevilt, siis ma muidugi usun jäägitult Toomas Hendrik Ilvest ja Toomas Sildamit tema viimases PR-operatsioonis.



THI oli lihtsalt 24/7 hõivatud eesti muusika tutvustamisega rahvusvahelisel areenil ja Eesti IT-kuvandiga suurustlemisel, sestap ei teadnud ta otse loomulikult mitte midagi oma esivanematele ja vanalelledele kuuluvast talust ning seal toimuvast.



OÜ Ermamaaga seostati teda samuti tema seljataga ning vastu tahtmist, sest Ilves teadis juba aastal 2004, et temast suuremat turismiärimeest ei saa…



On imetlusväärne, et THI suvatses EAS-ile tagasi maksta tervelt 10% saadud rahast, sest tegelikult kuulub ka see raha temale. Kuna ta tõi Ärma tallu mitmeid välismaa külalisi, sealhulgas Poola presidendi. Loomulikult uskudes, et kulud tasub tema eksabikaasa Evelini osaühing. See, et tegelikult tasuti Ärmal toimunud võõrustamiste ja söötmiste/jootmiste kulud presidendi kantselei eelarvest, ei saanud olla Ilvesele teada. Kuna neid mahhinatsioone varjasid riigipea ausate silmade eest ennekõike Rainer Saks, Siim Raie, Toomas Sildam ja Kai Kaarelson.



Ükskord oleks Iivi Anna Masso oma sõgeduses peaaegu info president Ilveseni viinud, kuid Olari Koppel ja Piret Pert said viimasel hetkel jala vahele.



Kes minu vaateid ei jaga, sellele olgu toeks paari päeva tagune, ekspresidendi nõuniku Urve Eslase allkirja kandev selgitav memo "Kogu tõde Ärma talust", mis suhtekorraldajatele ja ihuajakirjanikele on juba kättesaadav. On ajaloo ilu, et taluperemees Ilvese asju seletab taas naisterahvas...



Miks ma sellest üldse kirjutan? Sest tunnen ära vana Eesti sotsiaaldemokraadi, kes pooldab naiste õigusi ja tõmbluku-meetodit. Äraseletatult tähendab see, et "kui võimalik, lükka naine tanki!"



Naiste armastus läikivate asjade ja riiklike rahavoogude vastu on palju suurem kui romantiliste ning idealistlikult intellektuaalsete muusikasõpradest meeste oma. Kas pole või?



Raske andestust anda



Toomas Hendrik Ilvese tegevus nimega "ärmatus" on niivõrd klassikaline pisisulitsemine, mis rahalises mõõtmes pole võrreldav ei praamihanke, Eesti Energia Utah’ seikluse ega ka mitte VEB- fondiga. Kuid moraalne kahju, mida Eesti Vabariigi eksistentsile sellega on tehtud, on nii mõõtmatult suur.



Lisan vaid ajaskaala illustratsiooniks: ka Lennart Meri ja Arnold Rüütli presidendiaega saatsid teatavad sekeldused kinnisvaraga. Siiski võime me lausuda, et mõlemad olid läbi tulnud Vene aja veest, vilest ja vasktorudest (tõsi, väga erinevate taktikatega) ning ehk oli paratamatu, et tolleaegse suhtelise vaesuse ja võimaluste puudumise kompenseerimiseks kasutasid nad paari protsendi ulatuses ka tsipake sovetlikke meetmeid.



Samas, Toomas Hendrik Ilves, kes kehastas justkui Lääne moraalse üleoleku ja transparentse võimuteostamise käilakuju, temast poleks seda – sukeldumist sügavale-sügavale kolhoosiesimeeste ja partorgide nomenklatuursete privileegide nautimisse – küll absoluutselt oodanud.



Et see aga juhtus, siis andestust on raske anda – isegi, kui väga alandlikult palutaks.



Intellektuaalist Ilves kindlasti teab Poola aforisti Stanislaw Leci lauset: "Ex oriente lux, ex occidente luxus."* Peale selle oleks aga tarvis teada ka Hando Runneli luuletust, millega kogu juhtunu kokku saab võtta.



Valgus tuleb idast,

sülg tuleb suust,

vihm sajab taevast,

õun sajab puust.



Söö seda õuna,

korda jälle siis:

Eeva, sinu orki

läkski paradiis.



* – tõlk. "Idast tuleb valgus, läänest luksus." "Riik ei ole Ärma talusse investeerinud," vastas Ilves jäigalt.Tarand leidis selle peale, et tema oleks kindlasti parem president kui Ilves, sest tal ei ole kinnisvara. "Mu isa ei lubaks mu isatallu riigi raha investeerida," naeris ta ning rahvas stuudios plaksutas.Ilves kordas: "Sinna ei ole riigi raha investeeritud; kui ma enam ei ole president, siis võetakse need valveseadmed, ainukesed asjad, mis on riigi raha eest sinna paigutatud, tagasi."Teine mälukild aastast 2011: visiit sotsiaaldemokraatide fraktsiooni.Umbes 45 minutit enne valimistoimingute algust riigikogus astusin endalegi ootamatult sisse SDE fraktsiooniruumi Toompeal. Mikser oli laua otsas ja pidas kõnet.Segasin otsekohe vahele ja laususin midagi selles laadis: "Ma annan teile võimaluse olla muutuste ja uuenduste poolel. Selleks tuleb hääletada minu kasuks, mitte Ilvese. Sest kas tahaksite viie aasta pärast olla olukorras, kus teil, sotsiaaldemokraatidel, tuleb vastata ebameeldivale küsimusele: "Miks toetasite korruptiivsete kalduvustega riigipea jätkamist olukorras, kus eksisteeris ka palju parem valik?""Nii Mikser, Marianne Mikko kui ka Jaak Allik ei löönud silmi maha, vaid liikusid konsolideeritud kursil vastu tulevikule…Need seigad meenusid mulle siis, kui lugesin ehmatusega Toomas Hendrik Ilvese puhtsüdamlikku selgitust EAS-i 170 000-eurose kingituse saamise kohta. Loomulikult ei teadnud meie elatanud president veel eelmise nädalani mitte sentigi sobingutest ja tehingutest ning otsustest EAS-i toetuse kohta OÜ Ermamaa kasuks.Need räpased tehingud sõlmisid presidendi seljataga ja väga alatul moel kaks "salakavalat naisterahvast" – Maria Alajõe ning Evelin Ilves. Häbi neil olgu, sest nende mõtlematu ja enesekeskne tegevus on pannud löögi alla mitte ainult eelmise presidendi isikliku maine, vaid tegelikult kogu Eesti Vabariigi ausameelse toimetamise tervikuna.Kuna Mariat (sündinud Vetemaa) tunnen ma lapsest saati ja Evelini (sündinud Int) ülikoolipäevilt, siis ma muidugi usun jäägitult Toomas Hendrik Ilvest ja Toomas Sildamit tema viimases PR-operatsioonis.THI oli lihtsalt 24/7 hõivatud eesti muusika tutvustamisega rahvusvahelisel areenil ja Eesti IT-kuvandiga suurustlemisel, sestap ei teadnud ta otse loomulikult mitte midagi oma esivanematele ja vanalelledele kuuluvast talust ning seal toimuvast.OÜ Ermamaaga seostati teda samuti tema seljataga ning vastu tahtmist, sest Ilves teadis juba aastal 2004, et temast suuremat turismiärimeest ei saa…On imetlusväärne, et THI suvatses EAS-ile tagasi maksta tervelt 10% saadud rahast, sest tegelikult kuulub ka see raha temale. Kuna ta tõi Ärma tallu mitmeid välismaa külalisi, sealhulgas Poola presidendi. Loomulikult uskudes, et kulud tasub tema eksabikaasa Evelini osaühing. See, et tegelikult tasuti Ärmal toimunud võõrustamiste ja söötmiste/jootmiste kulud presidendi kantselei eelarvest, ei saanud olla Ilvesele teada. Kuna neid mahhinatsioone varjasid riigipea ausate silmade eest ennekõike Rainer Saks, Siim Raie, Toomas Sildam ja Kai Kaarelson.Ükskord oleks Iivi Anna Masso oma sõgeduses peaaegu info president Ilveseni viinud, kuid Olari Koppel ja Piret Pert said viimasel hetkel jala vahele.Kes minu vaateid ei jaga, sellele olgu toeks paari päeva tagune, ekspresidendi nõuniku Urve Eslase allkirja kandev selgitav memo "Kogu tõde Ärma talust", mis suhtekorraldajatele ja ihuajakirjanikele on juba kättesaadav. On ajaloo ilu, et taluperemees Ilvese asju seletab taas naisterahvas...Miks ma sellest üldse kirjutan? Sest tunnen ära vana Eesti sotsiaaldemokraadi, kes pooldab naiste õigusi ja tõmbluku-meetodit. Äraseletatult tähendab see, et "kui võimalik, lükka naine tanki!"Naiste armastus läikivate asjade ja riiklike rahavoogude vastu on palju suurem kui romantiliste ning idealistlikult intellektuaalsete muusikasõpradest meeste oma. Kas pole või?Toomas Hendrik Ilvese tegevus nimega "ärmatus" on niivõrd klassikaline pisisulitsemine, mis rahalises mõõtmes pole võrreldav ei praamihanke, Eesti Energia Utah’ seikluse ega ka mitte VEB- fondiga. Kuid moraalne kahju, mida Eesti Vabariigi eksistentsile sellega on tehtud, on nii mõõtmatult suur.Lisan vaid ajaskaala illustratsiooniks: ka Lennart Meri ja Arnold Rüütli presidendiaega saatsid teatavad sekeldused kinnisvaraga. Siiski võime me lausuda, et mõlemad olid läbi tulnud Vene aja veest, vilest ja vasktorudest (tõsi, väga erinevate taktikatega) ning ehk oli paratamatu, et tolleaegse suhtelise vaesuse ja võimaluste puudumise kompenseerimiseks kasutasid nad paari protsendi ulatuses ka tsipake sovetlikke meetmeid.Samas, Toomas Hendrik Ilves, kes kehastas justkui Lääne moraalse üleoleku ja transparentse võimuteostamise käilakuju, temast poleks seda – sukeldumist sügavale-sügavale kolhoosiesimeeste ja partorgide nomenklatuursete privileegide nautimisse – küll absoluutselt oodanud.Et see aga juhtus, siis andestust on raske anda – isegi, kui väga alandlikult palutaks.Intellektuaalist Ilves kindlasti teab Poola aforisti Stanislaw Leci lauset: "Ex oriente lux, ex occidente luxus."* Peale selle oleks aga tarvis teada ka Hando Runneli luuletust, millega kogu juhtunu kokku saab võtta.Valgus tuleb idast,sülg tuleb suust,vihm sajab taevast,õun sajab puust.Söö seda õuna,korda jälle siis:Eeva, sinu orkiläkski paradiis.* – tõlk. "Idast tuleb valgus, läänest luksus."

Veel artikleid samast teemast »