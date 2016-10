Arvamus

Brüsseli Robbin’ Hoodid

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Euroopa Komisjoni einelauda võiks vist ühe narkoreidi teha. Või vähemalt seened üle nuusutada ja uurida, kas on ikka korralikult kupatatud.



Miski seletus peab ju olema, miks see kummaline punt otsustas Apple’iga tülli minna. Nõudes, et pahad ahned jõukad arvutifriigid Iiri Vabariigile 13 miljardit eurot annaksid. Et nii palju olevat aastatega makse maksmata jäetud.



Loomulikult saab seda näidata, kui vaprat võitlust rahvusvaheliste kapitalistlike sigade vastu. Mis nad siis ahnitsevad. Endal pidavat olema 215 miljardit vabalt vedelemas, seega kommiraha; 13 miljardit olla Iiri Vabariigi meditsiinilised kulud või kaks kolmandikku sotsiaalhoolekande kuludest. Nii armsalt hale jutt, et peale tuleb suisa nutt. Kes meid küll kaitseks, kui poleks neid vapraid võitlejaid, neid Robin Hoode, kes võtavad rikastelt, jagavad vaestele.



Ega muud poolt öelda vist olegi.



Teiselt poolt – vaata, mis nurga alt tahad, ikka kukub välja: oo, neil on raha, võtame ära. Õiglusega vehkimine, andke andeks, kui keegi hakkab õiglusest rääkima, tasub käsi rahakotil ja silm hõbelusikatel hoida. Robin Hoode poodi keskaja Inglismaal sadade kaupa, kirjutati Robbin’ Hood ja tähendas oma lõusta kapuutsiga varjavat lihtviisilist teeröövlit, kelle nime kõrge kohus kuulata ega uskuda ei viitsinud, kui asi niigi selge ja tõendid katsuda.



Ehkki Howard Pyle’i raamat “Kuulsa Robin Hoodi lustakad seiklused” on väga lahe. Aga see on vaid ilus muinasjutt.



Elu muinasjutus



Vist elab ka Euroopa Komisjon, see läbini kummaline, läbini mõistetamatu moodustis, kuskil roosas muinasjutus. Et teeme aga tarku ja ettenägelikke otsuseid, millega kõik peavad rahul olema, viivitamatuks täitmiseks võtma. Kes vastu hakkab või vaidlema, kuulutame lolliks, tundetuks ja tagurlikuks. Küllap meile kaasa koogutatakse.



Huvitav, tuli kellelgi sealt 28-sest kogust korraks pähe mõelda, mis asi Apple on?

Mul endal pole, liiga kalliks põlatud.



No esiteks ikka päris suur firma, kellega ei tasu mõtlematult ja ülbelt tülli minna. Lausa ime, et oma leheküljel Apple nii vähe tuld ja tõrva sülgas, lubas vaid kohtusse minna. Kui neil on nii rängalt raha, leiavad nad ikka kalleid õigusemehi karjade viisi.



Teine. Kunagi ammu reklaamialase kvalifikatsiooni kursustel visati kogunenutele õhku küsimus: mis on see toode, millel on andunud fännid, kes millegi vastu ei vaheta ja muudesse pakkumistesse tõrjuvalt suhtuvad? Umbes nii, tegelikult oli paremini sõnastatud.



Me ei mõistatanud ära, et see on Harley Davidson.

Mida mul ka ei ole, sest kallis ja hirmus.



Kaege, Apple on Harleyga pisut sarnane. Kellel on, kuulub justkui sekti. Ettepanek midagi muud võtta kutsub mõistmatu pilgu ja lause: milleks mulle mingi muruniiduk? Kuigi see on kallis ja paljus iluilu ja kui miskit nässus, on varuosad kallid. Aga inimesed armastavad, on pühendunud, arvutinduse tsiklistid sellised. Klubi, kamp, gäng, kui soovite.



Neid pole vähe. Milleks peaks nemad välja vihastama – te ei lähe mõtlematult baikerite pundiga ju norima? Häkivad teile midagi või hakkavad vaenulikke jutte ajama.



Tüli USA-ga kiskumas



Kolmas. Niimoodi kergekäeliselt ei tasus USA-ga tülli minna. Nad ju vahel päris riiakas rahvas ja käsklus – meie omi pekstakse – pole neile tundmatu. Niigi kostab virinaid, kuis



Euroopa riigid on NATO läbi aastakümneid USA seljas liugu lasknud, ennast kaitsma pole võimelised, maksta ka ei taha. Näiteks. Te ei peaks tahtma nendega tüli kiskuda.



Ja muidugi on kurioosne, et Iiri Vabariik seda raha ei tahagi, lubab ka edasi kaevata. Oidu rohkem. Oletatagu, et Apple saadabki raha. Sulas, näiteks. See on kuuendik Iiri riigieelarvest, kaesin CIA faktiraamatust järele. See on valge elevant, mis väga tõenäoliselt võimalikult tobedalt huugama pannakse.



Mingi tunnel... mille käimashoidmise kuludele ei mõtle. Ükskõik mis, näiteks madude taasjuurutamine Iirimaal. Paddyd mõtlevad. Komisjon vist ei.

