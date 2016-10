Arvamus

JUHTKIRI - Direktor nurka aetud

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Või oleks õigem öelda, et esmaspäevasel Leisi volikogu istungil võis Leisi kooli direktori Riina Piterskihh tunda ennast kui nurka pandud koolijüts, kellel taas kodused tööd tegemata. Olukord on keeruline, sest keegi ei oskagi õieti kooli juhti aidata, sest tegemist on nii keerulise ülesandega, millele ükski kooliõpik vastust ei anna.



Sa võid ju liita ja jagada, esile kutsuda keemilisi reaktsioone ja analüüsida olukorda füüsikaseaduste abil, kuid lahendust ei paista kuskilt otsast tulevat ja mis veel hullem – õiget lahendust justkui polegi.



Keegi ei suuda täpselt prognoosida, mismoodi käituvad tulevased gümnaasiumiõpilased – kas nad jäävad Leisi või lähevad mujale –, aga sellest ju kõik algabki. Kui õpilaste arv langeb alla kriitilist piiri, siis kipuvad lahkuma ka viimased kindlameelsed.



Volikogu ja selle esimees ei jäänud koolidirektori ja vallavanema selgitustega rahule ja ausalt öeldes, kui mingit imet ei juhtu, siis ei näe paljud Leisi kooli gümnaasiumiosa kestmist. Kuid kellelgi pole keelatud imedesse uskuda.



