Arvamus

JUHTKIRI - Ühenduse haprus

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Ei tea juba, kui palju kordi on meedia viimasel ajal kirjutanud sellest, kui keeruline ja segane on liiklus suursaarte ja mandri vahel. Kord on probleeme õhus, kord vee peal.



Kas puudub lennuliiklus hoopis või esineb tõrkeid. Inimesed ootavad kiiret mandrile pääsemist ja sealt tulemist, aga aeroplaan tõrgub.



Veel rohkem muret ja segadust on tekitanud praamiliiklus. On küll kiidetud seda, kuidas uus vedaja suutis peaaegu et olematu ajaga kogu masinavärgi üle võtta, aga “töökate” türklaste ja poolakatega suhtlemiseks kipub juba kõigil mõistust väheseks jääma. Ei aita piits, aga võibolla aitaks präänik, kuid sellesama prääniku pärast on ühed mehed juba pukist lennanud.



Nii et saarlastel ja kõigil meie külalistel ei jää muud üle, kui kannatlikult oodata, sest meist ei sõltu antud olukorras mitte midagi. Eks igaüks võib iseendaga kihla vedada, kui mitmendal korral keegi ennast välja vihastab või suudab ikka veel rahulikuks jääda. Kuid elu tahab elamist ja liikuda on vaja. Järelikult kannatame veel, aga peame vastu!



18. oktoober 2016 Autor: MM Teisipäev, 18. oktoober 2016.Kas puudub lennuliiklus hoopis või esineb tõrkeid. Inimesed ootavad kiiret mandrile pääsemist ja sealt tulemist, aga aeroplaan tõrgub.Veel rohkem muret ja segadust on tekitanud praamiliiklus. On küll kiidetud seda, kuidas uus vedaja suutis peaaegu et olematu ajaga kogu masinavärgi üle võtta, aga “töökate” türklaste ja poolakatega suhtlemiseks kipub juba kõigil mõistust väheseks jääma. Ei aita piits, aga võibolla aitaks präänik, kuid sellesama prääniku pärast on ühed mehed juba pukist lennanud.Nii et saarlastel ja kõigil meie külalistel ei jää muud üle, kui kannatlikult oodata, sest meist ei sõltu antud olukorras mitte midagi. Eks igaüks võib iseendaga kihla vedada, kui mitmendal korral keegi ennast välja vihastab või suudab ikka veel rahulikuks jääda. Kuid elu tahab elamist ja liikuda on vaja. Järelikult kannatame veel, aga peame vastu!

Veel artikleid samast teemast »