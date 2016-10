Arvamus

MÕTE: Hõbe kullast lehtedel

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Hommikuvõimlemise hooaeg on alanud – vähemalt neile, kes püüavad autot öö jooksul kogunenud jääkihist vabastada.



Külmataat näitab hambaid, eile hommikupoole ööd lausa niimoodi, et tuli mõelda aita pandud kartulitele – saab neist magustoitu või ikka putru, ehk praekõrvastki? Teisisõnu – külm ja talv ei tule kunagi ootamatult. Kuidas saakski? Ootamatu on ta vaid siis, kui vaja vabandusi välja mõelda, et miks seda ei ole tehtud ja miks too asi tegemata.



Nii peavad kõik potipõllumehed kiiremas korras mõtlema sellele, et saaks oma aialapi korda. Ja et viimane aeg on hankida mullale toitu ehk sõnnikut. Ning see maa sisse kaevata.



Autoomanikud peaksid aga mõtlema rehvide vahetamisele. Ning sellele, et sellisel kuldsel sügishommikul nagu oli eile, on mõned kurvid ohtlikumad kui teised. Musta jää eiramine võib tekitada tõsiseid tagajärgi, eriti kui mõni habras olend ehk kits tee peale ette hüppab.



Käes on ilmselt siinse kliimavöötme üks ilusamaid aegu – kollase-punasekirjud puud ja põõsad vahelduvad igihaljastega, hommikune jää sädeleb kõikides mõeldavates värvides, võimendades kirjude lehtede kaduvat ilu. Omaaegne väike hipi Liisi Ojamaa ütles kunagi, et muidugi on see kõik nii ilus. Muidugi, sest see ilu on nii üürike. Sellist aega nagu praegu, on vaid nädal-paar. Saarte peal ehk rohkemgi. Seda tuleks võtta kui eelmängu kas külmale või porisele talvele. Ning nautida, mitte kiruda – et miks pidi küll külmaks minema, miks päike ei paista alati, miks sajab vihma jne.



