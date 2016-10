Arvamus

JUHTKIRI - Sport ühendab alati

Esmaspäev, 17. oktoober 2016.



Nädalavahetusel kogunes Saaremaale jooksusõltlasi ja muidu sportlikku elulaadi ning värskes õhus liikumist harrastavaid inimesi veelgi rohkem kui aasta tagasi umbes samal ajal toimunud kolme päeva jooksule. Ikka selleks, et ennast proovile panna ning teada saada, kes suudab kolme päeva jooksul läbida maratoni distantsi kõige kiiremini. Või lihtsalt vanast harjumusest ja sellest, et on komme traditsioone austada.



Kuna korraldaja sõnul oli saarlastest osavõtjaid umbes kümme protsenti, siis enamus saabus rammu katsuma ja üritust nautima lennuki või praamiga. Ei kõigutanud tulijaid tõsiasi, et ühendus mandriga pole kaugeltki nii sujuv kui Saaremaa Kolme Päeva Jooksu korraldusmeeskonna koostöö ning et praami tuleb oodata oluliselt kauem kui supiportsjonit pärast sportlikku jõupingutust.



Eks tublimad planeerijad muidugi broneerisid ka tagasisõidu. Aga ega see tunnike Kuivastu sadamas praami ootamistki ei suutnud rikkuda emotsiooni, mille meie külalised siit eile endaga kaasa viisid. Ja nad tulevad tagasi, sest sport ühendab alati.



