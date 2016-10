Arvamus

ROLAND TÕNISSONI KOLUMN: Inimsuhted nagu ühekordsed pappnõud

Laupäev, 15. oktoober 2016.



“Ei ole inimesel hea üksi olla,” ütles Jumal ja lõi mehele naise. Oleme oma lähedaste olemasoluga nii harjunud, et ei pane neid enda kõrval enam tähelegi.



Harva ütleme üksteisele midagi head, sest nii ei ole Eestis kombeks. Aga üksteisest hoolimine võiks saada Eesti uueks normaalsuseks. Selle poolt oleksin kahe käega!



Käesolevas loos jõuab lugejani mõni lõik sellest, kuidas eestlasest trammijuht Rommi Helsingis oma soomusrongiga ringi kolistas ja elu üle mõtteid heietas.



Iseendale ostetud lilled



Uudiste jaoks oli Rommil nüüd aega palju, sest trammikabiini raadio tõi kõik maailmas juhtuva ilusti kohale – kui peo peale. Rommi ihukarvad tõstis püsti üks raadioreklaam, milles naishääl tunnistas otsekoheselt üles, et ostis endale ise lilled, ja olles nüüd tõmmanud jalga soojad sokid, hakkab nautima teleõhtut diivanil, manustades poest ostetud sushit.



Üritati jätta muljet õnnelikust naisest või siis üldse õnnelikult üksinda elavast inimesest. Selge see, et sarnaseid reklaame toodetakse, sest sihtgrupp on täiesti olemas.



Nagu oli kuulda raadiouudistest, moodustuvad pooled Helsingi leibkondadest üksikutest inimestest. Ja Rommi oli ise samuti üks nende hulgast.



Läbi rööbaste ragina kuuldus kurjakuulutav uudis, mida luges ükskõikselt tundetu ja monotoonne diktorihääl: “Veel 1990. aastatel oli Soomes alla 30-aastastest naistest sünnitanud 2/3, nüüd on selles vanuserühmas sünnitanuid umbes 50%. 40-aastastest naistest ei ole sünnitanud 20%. Helsingis on lastetuid kuni 40-aastasi naisi 36%.”



Uudises oleks võinud mainida ka mehi, kelle vastutustundetu enesekesksus ei saagi julgustada naisi lapsi ilmale tooma.



Olukord ei ole ju palju parem ka Tallinnas või Moskvas, kus juba paarkümmend aastat tagasi oli keskmises peres 1,2 last. Rääkimata New Yorgist. Ega siis ilmaasjata keskendu meedia üksikutele keskealistele inimestele. Vananevad lastetud filmistaarid kinnitavad, kui kvaliteetne võib olla elu, kui hangid endale teatud “eseme”, näiteks minisea või korraliku koerakarja.



Üks teine uudis meeldis Rommile palju enam – selles öeldi, et uuringute põhjal on lapsevanemad õnnelikumad kui üksikud inimesed. Tore oli seda kuulda, kuigi tundus imelik, et sellise ammutuntud tõe väljaselgitamiseks peab raha ja tööjõudu kulutama.



Muidugi on kahju, kui inimene ei saa lapsi tervislikel põhjustel. Kuid suurlinn, see kauniks võõbatud koletis, neelab alla Inimese ning teeb temast just sellise mutuka, millist ta vajab. Ehk siis tootliku lüpsilehma, kelle ekspluateerimisel on lapsed vaid takistuseks. See on ju siililegi selge. Ning raha kulutamine seda tõendavate uurimuste jaoks tähendas Rommi arvates raha tuulde loopimist.



Ükskord ammu oli Rommi ühel meretagusel maal kutsutud peenele kohviõhtule. Sinna kogunes umbes paarkümmend üpris eakat väliseestlast. See oli siis kohaliku eestlaskonna mingit sorti koorekihi kohviklubi, kus joodi peenelt kohvi, eputati keelepruugiga, tiitlite ja tutvuskonnaga. Sellel seltskonnal oli kogu kamba peale kokku neli last – ühel paaril üks poeg ja teisel paaril kolm last.



Elavate surnute keskel



Kolme lapse emasse suhtuti üleolevalt kui rumalasse kanasse, kellega saab rääkida vaid mähkmetest ja beebipuudritest. Eeldati ilmselt, et sünnitus kutsub naises esile ajukärbumise. Selles seltskonnas olles tundis Rommi end istuvat elavate surnute keskel – puuderdatud näod, peenelt tühised jutud, ketid kilisemas kondiste randmete ümber ja proteesid kõlisemas vastu tasse… Olukord oli liiga irreaalne, et seda õhtut nautida.



Niiviisi ei saa olla rahul ka olukorraga, kui meie rahvas elab ennasthävitavat elu alkoholi, meelemürkide ja egoismi kütkeis. Ja ikkagi – parim on meie jaoks veel ees, kui õpime hoolima inimestest enda kõrval. Andeks andma ja koos edasi minema. Inimsuhtedki on meil nüüd ühekordsed nagu pappnõud – kui on ära pruugitud, viskame minema. Meie ajastu egoistlik inimesekesksus teeb meid üksildaseks.



Autor: Roland Tõnisson, EAÕK Kuressaare koguduse preester

