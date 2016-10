Arvamus

JUHTKIRI - Elu normaliseerub

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Kui kõri on kinni pigistatud, siis elu ei toimi ja nii on tulnud Kuressaare linna sõitjatel mõnda aega taluda teelõiku, kust ei olnud võimalik läbi pääseda. Jutt käib meie peamisest sissesõiduteest linna ehk Tallinna tänavast.



Loodetavasti on aga kõik linna sõitvad ja siit väljuvad inimesed aru saanud, et sel moel enam linna peamise tänavaga jätkata polnud võimalik. Nägi teine välja üsna kulunud, aegunud ja kohati juba päris ohtlik.



Piltlikult öeldes linna visiitkaart oli üsna räämas, kehva väljanägemise ja ilma korralike kõnniteedeta. Läks aega mis läks, aga sel sügisel Tallinna tänava remonditöödega alustati ning nüüd on kõigile vajalik tänavalõik taas avatud. Talveks tööd seiskuvad, et siis kevadel uue hooga alata. Kava näeb ju ette, et kogu peatänav kuni Auriga keskuseni näeks välja viisakas ega hirmutaks esimest korda siia saabuvaid turiste. Teisalt on tähtis seegi, et meie oma inimestel oleks ohutu ja mugav näiteks jala kesklinnast äärelinna poodidesse kõndida. Esimene etapp annab selleks lootust.



