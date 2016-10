Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Marju Lauristinile mõeldes

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: Mart Soidro, literaat Neljapäev, 13. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Nii see on – homme sätivad Marju sajad “tüdrukud ja poisid” end üles, et minna õpetaja raamatuesitlusele.



Ene Hion, Margot Visnap ja Marju Lauristin on kirjastuse Hea Lugu kaasabil välja andnud mälestusteraamatu “Marjustini sajand. Kõnelused Marju Lauristiniga elust, Eestist, Euroopast”.



Esimene mälupilt



Aasta 1982. Suvi. Žurnalistikaosakonna sisseastumiskatsetel oli mul lisaks ajakirjanduses ilmunud materjalidele ette näidata ka Õpilaste Teaduslikus Ühingus hõbemedaliga pärjatud uurimistöö – ““Noor-Eesti“ konsolidatsioon ja kirjanduskriitilised eneseavaldused”. Pluss minu juhendaja Maie Kalda soovituskiri!



Kui olulised need olid, sellest sain aru sisseastumiskonkursi suulises voorus. Marju Lauristin ütles mulle otse: “Te kirjutasite kirjaliku töö teemast mööda ja õigupoolest ei oleks me pidanud teid suulistele katsetele laskmagi. Aga te olete kirjutanud ühe tõsise uurimuse ja teil on soovituskiri ühelt väga lugupeetud inimeselt – seetõttu te siin istutegi.”



Ma ei tea, kui palju mu kaks Suurt Õpetajat elus kokku puutusid (peale “40 kirja” muidugi!), igatahes hindasid kaks naisteadlast teineteist kõrgelt. Mis ei ole sugugi tavapärane.



Ja nii saigi Marjust minu õpetaja. Või vanem õde. Nädalapäevad tagasi kirjutasin: “Meenus 80-ndate keskpaiga Marju Lauristin. Muidugi oli mu õpetaja juba siis jutukam, sest üliõpilased olid lorud ja massikommunikatsiooni iseärasused tuli loengutes ja seminarides mitu korda üle seletada. Ta ei saanud olla nii napisõnaline kui Kaljulaid eelmise nädala esinemistes. /---/ Muidugi, Marju positsioon ühiskonnas oli juba 80-ndate keskel 20 korda suurem kui Kerstil praegu, aga on vaid aja küsimus, millal vahe vähenema hakkab.” (Meie Maa, 6.10.2016)



Liiga vähe on vett vahepeal merre voolanud, et eelöeldule midagi lisada. Vahest niipalju, et isegi tollal oli ajakirjandus – ja eriti muidugi Marju – põnev!



Meie esmakohtumisel oli Lauristin 42-aastane, 10 aastat noorem kui mina praegu. Ta oli juba siis nii tark, et paljud kommunistliku partei jõujuurikad tundsid tema kõrval ennast viletsasti, suisa kartsid. Vist oli see aastal 1987, kui nägin pealt, kuidas kolm tolle aja mõistes suurkuju sisenesid ajakirjanduskateedrisse. Marju ees, tuliselt midagi seletamas ja argumenteerimas, ning Rein Ristlaan ja Arnold Koop häbelikult söaka dotsendi järel. Kohmetunult, sest oli juba perestroika (loe: ka Marju) aeg.



Samal aastal palusime Marjut endale appi. Loengutest jäi väheseks, tahtsime veel targemaks saada ja lõime vaidlusklubi Alternatiiv. Mäletan, kuidas Marju tassis (tema ikka ees ja Peeter Vihalemm suurte raamatukottidega järel) meile Lääne kaasaegse filosoofia käsitlusi, mida ei leidunud tol ajal üheski Eesti NSV raamatukogus.



Läks veel aastake ja me tundsime Õpetajast puudust.



Marjust oli saanud NSV Liidu ülemnõukogu saadik ja tal polnud enam nii palju aega oma üliõpilaste jaoks. Ta tundis ka meist puudust. Oma üliõpilasi armastab ta vist peaaegu samapalju kui oma kaht tütart, kuut lapselast ja viit lapselapselast.



Oli mõistev, sugugi mitte pahane, et tema tollased tudengid Rahvarindesse ei astunud.



Hilisemad tähelepanekud



Augustis 15 aastat tagasi tegin Marjuga ühe pikema intervjuu, mis ilmus ajalehes KesKus (ja hiljem raamatus “Ajastu märgid”, Tallinn 2008). Marju oli siis napilt üle kuuekümne, muretses, et 65-aastaselt saadetakse ta pensionile.



Lõik sellest vestlusest:

“Kui me räägime inimese vanusest, on see kõik väga suhteline. Ka mina, kes ma olen 61, paratamatult mõtlen selle peale. Mõned võiks 55-selt pensionile lasta, aga teised, kelle hulka ma ka ise kuulun, tunnevad ennast puudutatuna. Kõik sõltub ju ikkagi potentsiaalist ja võimest vaim värske hoida. Mul on kahju öelda, aga ma näen, et minul on energiat rohkem kui minu 35-aastastel kolleegidel. Nemad on ilmastilma väsinud, haiged, ei jõua… Ja kes on siis see, kes peab jõudma? Loomulikult peab jõudma…”



“…Marju Lauristin.”



“Jah, mina või mõni teine minuealine. Teaduse ja loomingu puhul on kõik individuaalne. Võtame Einsteini, Habermasi või Ariste. Võtame Jaan Krossi, kes oma parima romaani “Paigallend” kirjutas 75-aastaselt. On neid, kes ei vanane surmani.”



“Olete õnnelik inimene, Marju Lauristin!”



“Mul on temperament selline! Olen puhas sangviinik. Näen asju alati paremalt poolt, usun inimestesse, milleks nad võiksid parimal viisil võimelised olla.”



Kui me viis aastat hiljem järelvestluse tegime, tõdes Marju: “Kui me sinuga eelmine kord rääkisime, oli mul maagiline hirm selle 65. eluaasta ees. Nüüd saan varsti 68, aga midagi pole muutunud (naerab). Tunnen, et päris puupea ma veel ei ole, endalgi on veel lusti õppida! Kui asi niimoodi jätkub ja ei tule mingit hirmsat vanainimese tõbe, siis ma võib-olla jätkan viie aasta pärast samamoodi.”



Kümme aastat on möödunud ja Marju on jätkanud samamoodi. Tema lootus on noortes, kes läksid kooli vabas Eestis.



“Kui veel kolm–neli aastat tagasi olid ülikooli sisseastujad haritud, aga ikkagi turumajanduslikud noored, siis nüüd on sissesaajad karvased ja vastuhakkajad. Nendes on lootust!” ütles ta mulle toona.



Nüüd? Nüüd on Marju Brüsselis ja Strasbourgis.



Neid ridu kirjutades helistas mu sõber, üks kuuest Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmest.



“Kas ma võin loo lõpetuseks kirjutada, et Marju on seal kõledates koridorides sinu kaitsva tiiva all?”



“Võid küll kirjutada,” ütles sõber.



Polegi tähtis, oli see Yana Toom, Urmas Paet, Kaja Kallas või keegi teine. Tähtis on, et Marju oleks hoitud.



