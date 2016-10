Arvamus

JUHTKIRI - Nad jooksevad jälle

Reede, 14. oktoober 2016.



Tore, kui üks traditsioon kestab ja kestab. Selline tore üritus on ka Saaremaa kolme päeva jooks, mille starti tulevad jooksjad juba 43. korda. Kirja on pannud ennast rekordarv osalejad, üle 800. Radade osas seekord tehtud muutusi, sest tavakohane Lasteaia tänav on jäänud jooksu alustajatele kitsaks.



Algselt ainult Sõrve teedel toimunud jooks on oma kaks etappi siiski linna kolinud, aga päriselt Sõrvest ära tulla ei taheta, sest nii kaoks üks kaunis traditsioon.



Imeteldav on seegi, et suurt jooksuvõistlust suudavad eest vedada isa ja tütar – Tõnu Vaher ja Helen Jürjo –, kuid nad ei varja, et nad ei tuleks kuidagi toime ilma väga suure hulga vabatahtliketa.



Saaremaa kolme päeva jooks olevat ka Eesti üks kõige suurema auhinnafondiga jooks, sest meeneid saavad 25 erineva vanusegrupi esindajad. Kõik see nõuab suurt organiseerimistööd.



Mis muud, kui vastupidamist nii rajal kui organiseerijatele ja aitajatele raja kõrval.



