Arvamus

JUHTKIRI - Kes on süüdi?

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Selleaastase Saaremaa ralliga läks pisut kehvasti. Pisut on vist isegi liiga leebelt öeldud, sest arvutuste kohaselt tuli rallit vaatama 40% vähem inimesi kui mullu.



See on väga suur hulk inimesi. Kuid see pole lihtsalt niisama üks hulk, vaid see on suur hulk saamata jäänud tulu nii majutus- kui toitlustusasutustele ja poodidele. On ju Saaremaa ralli olnud ikka see viimane punkt turismihooajale ja võimalus veel tulu teenida.



Nüüd olid need võimalused läbi lõigatud. Ühelt poolt tulemata jäänud uued praamid, teisalt, nagu kiuste, väga halb ilm ja kolmandaks hirmutavad jutud. Kui ikka iga meediakanal edastas teateid, et olukord on hull ja vältige tippaegu ja varuge aega, siis lõid paljud lihtsalt käega ja veetsid oma nädalavahetuse muul moel.



Igatahes oli see väga kummastav vaatepilt, kui pühapäeva lõuna ajal polnud Kuivastu sadamas järjekorda mitte ollagi. Seda vaadates oli tõeliselt kahju väljakuulutatud hädaolukorrast ja saamata jäänud rahast. Loodetavasti tuleb järgmisel aastal 50. ralli juba uute praamide ja suurema tuluga.



