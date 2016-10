Arvamus

VOOTELE HANSEN AINULT MEIE MAAS: Malelaual nipsu mängima

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vootele Hansen, kolumnist Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Vootele Hansen. Kuressaare linnavolikogust valitud valimiskogu liige Jaanis Prii andis 7. oktoobri Meie Maas hea ülevaate presidendi valimistega kaasnenud segaduse põhjustest (“Presidendivalimistest ilma loteriita ehk Ühe valijamehe mõtted”). Ta kirjutas: “Probleem ei seisne selles, kuidas president ära valiti, vaid selles, mis eelnevalt toimus.”



Sportlastelt me eeldame reeglite teadmist ja võistlustel nende reeglite järgimist. Ka Eesti riigi institutsioonid moodustatakse reeglite kohaselt ning meie erakonnad teavad neid. Reeglid on kirjas põhiseaduses ja selle alusel antud seadustes.



Põhjendamatud väited



Mida mõtlesid Põhiseaduse Assamblee liikmed, saab lugeda stenogrammist. 1992. aasta 7. veebruari istungil tutvustas Liia Hänni toimkonna esindajana presidendi valimiste korda: “Juhul kui riigikogu ei suuda valida kolmes hääletusvoorus oma koosseisu 2/3 häälteenamusega vabariigi presidenti, tuleb kasutusele teine presidendi valimise viis, kus riigikogu liikmetele tulevad lisaks omavalitsuste volikogude esindajad. /---/ Niisuguse skeemi väljatöötamisel lähtuti eesmärgist, et valitav president oleks konsensuskandidaat. See tähendab, et riigikogu jaoks jääb igal juhul kehtima 2/3 koosseisu häälteenamuse nõue. Juhul kui riigikogu sellist kandidaati ise leida ei suuda, viib teine valimisviis riigipea valimise palju laiemale alusele, mis igal juhul võimaldab valida kandidaadi, kes peaks olema ühiskonna poolt aktsepteeritud kui konsensuskandidaat.”



Hänni rõhutas veel, et võitja peab saama valimiskogus hääletamisest osavõtnute häälteenamuse ja et tähtis on see, et ta kindlasti valitakse.



Jüri Adams kiitis väljapakutud lahendust kui arukat kompromissi. Hando Runnel küll küsis, et mis saab siis, kui valimiskogu teises voorus ei suudeta otsustada. Liia Hänni vastas, et mõned küsimused võib jätta ka presidendi valimise seadusega lahendada.



Võib öelda, et Kersti Kaljulaidi valimise viis vastas täpselt põhiseaduse koostajate soovile. Enamik riigikogu fraktsioone leppisid kokku ja esitasid ühise kandidaadi, teise kandidaadi ülesseadmiseks ei jätkunud 21 riigikogu liiget.



Põhiseaduse kohaselt on meie president kokkuleppe tulemusel ametisse saav, mitte valimisvõitluse tagajärjel napi või suure enamuse president.



Paraku on erakonnad juba mitmendat korda otsustanud male asemel nipsu mängida. Kui esitatakse erakonna kandidaat, siis on teistel parteidel raske sellega leppida, sest iga valimist tõlgendatakse järgmiste valimiste eelmänguna. Kui üks partei on oma kandidaadi esitanud, siis üritab iga erakond oma võimekuse näitajana koguda 21 esitajat ning viia valimistele oma mehe või naise.



Valimiskorda võib muuta, kuid selle ettevalmistamine ei peaks töötama viisil, et kõigepealt mängime korvpalliväljakul jalgpalli ja siis ütleme, et seda mängu ei saa siiski nii mängida, sest mängijatel on kogu aeg pall käes. Minu arvates on kehtiv seadus hea. President on valitud, aega küll läks, kuid üksmeelele siiski jõuti.



Võimalikud valimiskorra muudatused on häälteenamuse nõude alandamine riigikogus või valimiskogus, valimiste läbiviimine emmas-kummas kogus senise kaheastmelise korra asemel või presidendi otsevalimine.



Minu arvates on väited, et rahva enamus tahab presidenti valida, põhjendamatud. Muidugi, me ei tea seda enne, kui pole küsitud. Kui mõelda lähema 15 aasta peale, siis oleks presidendi otsevalimise korral meil järgnevatel aastatel järgmised valimised: 2017 kohalike omavalitsuste volikogud, 2019 riigikogu ja Euroopa Parlament, 2021 president ja kohalikud volikogud, 2023 riigikogu, 2024 Euroopa Parlament, 2025 kohalikud volikogud, 2026 president, 2027 riigikogu, 2029 Euroopa Parlament ja kohalikud volikogud, 2031 riigikogu ja president.



Valimisi ei oleks 2018., 2020., 2022., 2028. ja 2030. aastal ehk vaid viiel aastal 15-st. Minu arvates on taoline pidev kampaania väsitav, lisaks kasvab erakondade rahavajadus ning ka riigile läheb valimiskomisjonide moodustamine ja nende töö eest tasumine kalliks.



Jah, samal aastal toimuvaid valimisi võib ju läbi viia korraga, hoiab raha kokku. Kuid see ei ole minu arvates hea mõte. Üks valimine varjutaks siis teist, mille tulemused saavad olema märksa juhuslikumad.



Teiseks on presidendi otsevalimistel erakondade roll suurem. Nemad suudavad esitada kandidaate (kui selleks on vaja ka allkirju korjata, siis nende kogumiseks on erakondadel samuti võimekus olemas) ja kampaaniaid läbi viia, sest neil on selleks kogenud inimesed. Kokkuleppe-president on siiski vähem erakondadega seotud.



Terav vastandumine



1992. aasta presidendivalimised olid otsevalimised, kuid Arnold Rüütel ei saanud nõutud häälteenamust (ta sai 42% häältest, kuid vaja oli üle poole hääletamisest osavõtnute häältest) ja presidendi valis riigikogu.



Otsevalimiste seadustamisel tõstatub sama küsimus. Kas valituks osutub enim hääli saanu või on vaja kvalifitseeritud häälteenamust (näiteks üle poole häältest). Kui otsustatakse häälteenamuse kasuks, siis võib presidendiks saada ka 30% valijate toetusega, kui on palju kandidaate. Kvalifitseeritud häälteenamuse nõue tagab suuremad kokkulepped ühiskonnas, kuid toob kaasa vähemalt kaks valimiste vooru.



Viimaks peab tunnistama sedagi, et otsevalimistel võib olla kandidaatide vahel üsna terav vastandumine (see ei loe, et presidendil pole täidesaatvat võimu). Saavutamaks olukorda, kus vastaskandidaadi poolt hääletanud inimesed tunnistaksid võitjat oma presidendina, eeldab head poliitilist kultuuri. Kokkuleppe-presidendi korral on see lihtsam. Sportlastelt me eeldame reeglite teadmist ja võistlustel nende reeglite järgimist. Ka Eesti riigi institutsioonid moodustatakse reeglite kohaselt ning meie erakonnad teavad neid. Reeglid on kirjas põhiseaduses ja selle alusel antud seadustes.Mida mõtlesid Põhiseaduse Assamblee liikmed, saab lugeda stenogrammist. 1992. aasta 7. veebruari istungil tutvustas Liia Hänni toimkonna esindajana presidendi valimiste korda: “Juhul kui riigikogu ei suuda valida kolmes hääletusvoorus oma koosseisu 2/3 häälteenamusega vabariigi presidenti, tuleb kasutusele teine presidendi valimise viis, kus riigikogu liikmetele tulevad lisaks omavalitsuste volikogude esindajad. /---/ Niisuguse skeemi väljatöötamisel lähtuti eesmärgist, et valitav president oleks konsensuskandidaat. See tähendab, et riigikogu jaoks jääb igal juhul kehtima 2/3 koosseisu häälteenamuse nõue. Juhul kui riigikogu sellist kandidaati ise leida ei suuda, viib teine valimisviis riigipea valimise palju laiemale alusele, mis igal juhul võimaldab valida kandidaadi, kes peaks olema ühiskonna poolt aktsepteeritud kui konsensuskandidaat.”Hänni rõhutas veel, et võitja peab saama valimiskogus hääletamisest osavõtnute häälteenamuse ja et tähtis on see, et ta kindlasti valitakse.Jüri Adams kiitis väljapakutud lahendust kui arukat kompromissi. Hando Runnel küll küsis, et mis saab siis, kui valimiskogu teises voorus ei suudeta otsustada. Liia Hänni vastas, et mõned küsimused võib jätta ka presidendi valimise seadusega lahendada.Võib öelda, et Kersti Kaljulaidi valimise viis vastas täpselt põhiseaduse koostajate soovile. Enamik riigikogu fraktsioone leppisid kokku ja esitasid ühise kandidaadi, teise kandidaadi ülesseadmiseks ei jätkunud 21 riigikogu liiget.Põhiseaduse kohaselt on meie president kokkuleppe tulemusel ametisse saav, mitte valimisvõitluse tagajärjel napi või suure enamuse president.Paraku on erakonnad juba mitmendat korda otsustanud male asemel nipsu mängida. Kui esitatakse erakonna kandidaat, siis on teistel parteidel raske sellega leppida, sest iga valimist tõlgendatakse järgmiste valimiste eelmänguna. Kui üks partei on oma kandidaadi esitanud, siis üritab iga erakond oma võimekuse näitajana koguda 21 esitajat ning viia valimistele oma mehe või naise.Valimiskorda võib muuta, kuid selle ettevalmistamine ei peaks töötama viisil, et kõigepealt mängime korvpalliväljakul jalgpalli ja siis ütleme, et seda mängu ei saa siiski nii mängida, sest mängijatel on kogu aeg pall käes. Minu arvates on kehtiv seadus hea. President on valitud, aega küll läks, kuid üksmeelele siiski jõuti.Võimalikud valimiskorra muudatused on häälteenamuse nõude alandamine riigikogus või valimiskogus, valimiste läbiviimine emmas-kummas kogus senise kaheastmelise korra asemel või presidendi otsevalimine.Minu arvates on väited, et rahva enamus tahab presidenti valida, põhjendamatud. Muidugi, me ei tea seda enne, kui pole küsitud. Kui mõelda lähema 15 aasta peale, siis oleks presidendi otsevalimise korral meil järgnevatel aastatel järgmised valimised: 2017 kohalike omavalitsuste volikogud, 2019 riigikogu ja Euroopa Parlament, 2021 president ja kohalikud volikogud, 2023 riigikogu, 2024 Euroopa Parlament, 2025 kohalikud volikogud, 2026 president, 2027 riigikogu, 2029 Euroopa Parlament ja kohalikud volikogud, 2031 riigikogu ja president.Valimisi ei oleks 2018., 2020., 2022., 2028. ja 2030. aastal ehk vaid viiel aastal 15-st. Minu arvates on taoline pidev kampaania väsitav, lisaks kasvab erakondade rahavajadus ning ka riigile läheb valimiskomisjonide moodustamine ja nende töö eest tasumine kalliks.Jah, samal aastal toimuvaid valimisi võib ju läbi viia korraga, hoiab raha kokku. Kuid see ei ole minu arvates hea mõte. Üks valimine varjutaks siis teist, mille tulemused saavad olema märksa juhuslikumad.Teiseks on presidendi otsevalimistel erakondade roll suurem. Nemad suudavad esitada kandidaate (kui selleks on vaja ka allkirju korjata, siis nende kogumiseks on erakondadel samuti võimekus olemas) ja kampaaniaid läbi viia, sest neil on selleks kogenud inimesed. Kokkuleppe-president on siiski vähem erakondadega seotud.1992. aasta presidendivalimised olid otsevalimised, kuid Arnold Rüütel ei saanud nõutud häälteenamust (ta sai 42% häältest, kuid vaja oli üle poole hääletamisest osavõtnute häältest) ja presidendi valis riigikogu.Otsevalimiste seadustamisel tõstatub sama küsimus. Kas valituks osutub enim hääli saanu või on vaja kvalifitseeritud häälteenamust (näiteks üle poole häältest). Kui otsustatakse häälteenamuse kasuks, siis võib presidendiks saada ka 30% valijate toetusega, kui on palju kandidaate. Kvalifitseeritud häälteenamuse nõue tagab suuremad kokkulepped ühiskonnas, kuid toob kaasa vähemalt kaks valimiste vooru.Viimaks peab tunnistama sedagi, et otsevalimistel võib olla kandidaatide vahel üsna terav vastandumine (see ei loe, et presidendil pole täidesaatvat võimu). Saavutamaks olukorda, kus vastaskandidaadi poolt hääletanud inimesed tunnistaksid võitjat oma presidendina, eeldab head poliitilist kultuuri. Kokkuleppe-presidendi korral on see lihtsam.

Veel artikleid samast teemast »