TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Pärast presidendivalimisi

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Teisipäev, 11. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Toomas Kümmel. Presidendivalimised said pikalt kestnud maratoni järel ootamatu ja välkkiire lõpuvile. Tagasivaated Toomas Hendrik Ilvese kahele ametiajale on meedias ilmunud. Kersti Kaljulaidi ametisse astumine ja oma meeskonna moodustamine aga enam meedias suurt pinget tekitada ei suuda.



Kuhu pöördub meedia poliitkäsitluste teravik nüüd? Vastus on lihtne – Keskerakonna sisetülile. Juba on see kinkinud lugejatele dramaatilisi reportaaže. Meelelahutusajakirjanduse õnnetund on samuti saabunud, sest õhkkond Keskerakonna siseelu ümber püsib intriigidest tiine.



Valitsuskoalitsiooni tervis



Peamine küsimus, mis muidugi erutab nii poliitikuid kui ka meediat, on see, kas Keskerakonnas toimuv mõjutab kuidagi elu Toompeal ning valitsuse püsimist.

Esimesed märgid näitavad, et valitsuse erinevad osapooled on valmis alla neelama mis tahes mõru suutäie, et võimul püsida. Muidugi pean ma silmas äärmiselt vastuolulise Juhan Partsi kinnitamist Euroopa Kontrollikoja Eesti esindajaks.



Sotside kaua kestnud raevukas vastuseis Partsi kandidatuurile taandus Jevgeni Ossinovski haledaks eneseõigustuseks, et pärast Kersti Kaljulaidi valimist presidendiks on olukord põhjalikult muutunud ja Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse säilitamiseks tuli neil IRL-i ja Reformierakonna vankumatule ühistahtele alla vanduda.



Siinkohal meenub ühe sotsiaaldemokraatide juhtfiguuri arutlus riigikogus toimunud presidendivalimiste voorude eel. Mäletatavasti oli kokku lepitud, et sotsid ja Reformierakond toetavad esimeses voorus Eiki Nestori kandidatuuri, teises ja kolmandas aga Siim Kallast. Sotsiaaldemokraatide hirm seisnes selles, et teises voorus tuleb Kallase taha ka Keskerakond ja selle aimduse põhjal pidasid nad võimalikuks valitsuskoalitsiooni vangerdust – Reformierakond asendab sotsiaaldemokraadid valitsuses Keskerakonnaga.



Pole mõtet arutada, kui põhjendatud taolised hirmud olid. Küsimus on erakondade omavahelises usalduses, mida lihtsalt ei ole olemas. Sellises usaldamatuse õhkkonnas on kindlam kinni hoida võimu säilitamisest ükskõik mis hinnaga, kui astuda samme uue koalitsiooni loomiseks. Muidugi mõtles nii ka Reformierakond, kuid usaldamatus tekitas ikkagi sotsiaaldemokraatides fantoomhirme.



Sellest annavad tunnistust Andrus Ansipi ja Taavi Rõivase hiljutised väljaütlemised Keskerakonna aadressil. Nagu juba mainitud, on Keskerakonnas toimuv praegu peamine tegur, mis võib mõjutada valitsuskoalitsiooni tervist kuni järgmiste parlamendivalimisteni.



Ansipi sõnul ei saa muutused Keskerakonnas toimuda üleöö, isegi kui juhti üleöö vahetatakse. “Keskerakonnal on suhteliselt konservatiivne ja lojaalne toetajaskond ning selle eelduseks on teatud seisukohad. Kui neid seisukohti kiiresti muutma hakata, siis võib valijaskond erakonnal ära kaduda ning see ei saa olla eesmärk,” ütles Ansip Postimehele.



Rõivas oli Vikerraadio ajakirjanike küsimustele vastates talle omaselt Ansipist palju uljam. Algatuseks teatas peaminister, et valitsus püsib kindlalt. “Ma julgen öelda, et selle poolteise aastaga, mis me oleme ametis olnud, oleme me teinud kaugelt rohkem kui enamik Eesti valitsusi sama pika aja jooksul,” ütles Rõivas.



Rääkides Keskerakonnast, nentis Rõivas, et nende probleem ei ole mitte niivõrd Edgar Savisaare isikus, vaid väga tugevas väärtuskonfliktis. Näitena tõi ta Keskerakonna suhtumise korruptsiooni Tallinnas ja Kohtla-Järvel, kus peetakse normaalseks linna ja isikliku rahakoti segiajamist. “Mul on väga hea meel, et valitsuse tasemel on see poliitiline kultuur hoopis muu, kui ta on Tallinnas või näiteks Kohtla-Järvel,” teatas Rõivas paatoslikult.



Aga stopp!



Kas Reformierakond erineb selles osas palju Keskerakonnast, on muidugi iseküsimus. Pehmelt väljendades ei pruugi teised erakonnad ja ühiskondlik arvamus sugugi Rõivasega nii ühel meelel olla. Eelkõige torkavad silma Reformierakonna meeleheitlik ringkaitse VEB-fondi varguste ja R-Hoolduse musta valimisraha ümber, sularahapakid kilekottides ja ämma kappides, Tallinna Sadama tegevuse pikaajaline kontrollimine jne.



Kui viimase puhul lugu veel jätkub, siis eelnevalt nimetatud tegudele pole antud mingit poliitilist hinnangut, rääkimata õiguslikust. Samuti pole mitte vähe neid Reformierakonna juhitud omavalitsusi, kus on avastatud tõsiseid korruptsioonijuhtumeid, kus linna või valda valitsetakse kõike muud kui demokraatlikult.



Teiseks põhjendas Rõivas Keskerakonna pikka selginemisaega nn kremlimeelsuse tõttu. Ta tõi välja, et vastamata on lihtsatele küsimustele, nagu näiteks, kas Krimm vabastati või vallutati. Vastused nendele küsimustel näitavad peaministri arvates, kas Keskerakond säilitab Edgar Savisaare valijad ja kas säilitab Yana Toomi.



Need on tõepoolest olulised küsimused, millele Savisaare-järgsel ajastul annab vastuse aeg. Üks on aga selge – endisena ei hakka Keskerakond enam iialgi toimima. See oli ju erakond, kus kõik küsimused otsustas ainult ühe mehe hääl. Umbes nagu Putini Venemaal.



Savisaare-järgsel ajastul tulevad ka Keskerakonda arutelud ja vaidlused nii juhatuses kui ka volikogus, kaob ainujuhi kultus. Kas see viib tõesti selleni, nagu mõned on ennustanud – et ilma Savisaareta pole Keskerakonda ja ilma Keskerakonnata pole Savisaart?



Kui väite teises pooles on raske kahelda, siis Keskerakonna ümbersündi välistada siiski ei saa. Reformierakonna tegelaste kinnitused, et Keskerakond ei muutu parketikõlbulikuks niipea või laguneb sootuks, on pigem soovunelm ja hirm selle poliitilise jõu normaalsemaks muutumise ees.



Juhtugu Keskerakonnaga mis tahes, tema parketikõlbulikkuse üle ei otsustata mitte valijaskonna meelsuse või muu taolise põhjal. Selle üle otsustavad teised erakonnad, lähtudes vaid pragmaatilistest hetkehinnangutest olukordadele.



See kõik on juba olnud



Mainitud erakondade omavaheline usaldamatus on suuresti tekkinud sellest, et Keskerakonnaga on koostööd tehtud rohkem kui küll. Veel presidendivalimiste kampaania ajal ei häbenenud Siim Kallas nuruda vana sõbra Edgari toetust ja Rein Lang tormata Hundisilmale läbi rääkima.



Eelmine poliitilise pragmatismi laine käivitus erakondadel 2001. aasta presidendivalimistega. Sama aasta detsembris lahkus Reformierakond Tallinnas võimukoalitsioonist ja moodustas jõulude eel uue liidu Keskerakonnaga. Tollal Isamaaliitu kuulunud linnapead Tõnis Paltsi asendas pärast veidi üle poole aasta võimul püsimist linnapeana Edgar Savisaar.



Reformierakonna toonane koostöö Keskerakonnaga kandus pealinnast edasi ka valitsuskoalitsiooni moodustamisele. Haldusreformi ettekäändeks tuues hülgas Reformierakond oma senised partnerid Isamaaliidu ja Mõõdukad ning sõlmis jaanuaris 2002 uue koalitsioonilepingu Keskerakonnaga. Peaministriks tõusis Siim Kallas. Nii pääses Savisaar tänu Reformierakonnale välja poliitilisest isolatsioonist ja pani Tallinna meerina (2001–2004) aluse Keskerakonna võimu tsementeerimisele pealinnas.



2003. aasta riigikogu valimiste järel astus ametisse Res Publica, Reformierakonna ja Rahvaliidu valitsus Juhan Partsi juhtimisel. Detsembris 2004 sõlmisid Keskerakond ja Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa koostööprotokolli, millele kirjutasid alla viimastel presidendivalimistel kiita saanud Mailis Reps ja tänaseks Reformierakonda üle jooksnud Ain Seppik. Vaid neli kuud hiljem, aprillis 2005 kukutas Reformierakond koalitsiooni – Keskerakonna nn kremlimeelsus ei saanud uuele peaministrile Andrus Ansipile takistuseks Res Publica asendamiseks Keskerakonnaga. Savisaarest sai aga Ansipi esimese valitsuse majandus- ja kommunikatsiooniminister.



Samal ajal suutis vahepeal Isamaaliidust lahkunud ja Res Publicasse astunud Tõnis Palts 2004. aasta oktoobriks viia asja niikaugele, et Tallinnas tekkis uus võimukoalitsioon ilma Keskerakonnata. Ka linnapeaks saanud Paltsi ei takistanud Keskerakonna nn kremlimeelsus, et hüljata juba märtsis 2005 Reformierakond ja võtta koalitsiooni Keskerakond.



Kui öeldakse, et valijatel on haugi mälu, siis poliitikutel on minu poolt esile toodud ajastu veel hästi meeles, reetmise kartus veres ja ettevaatlikkus pähe taotud. Nagu öeldud, seetõttu süüakse pigem oma sõnu ja kannatatakse häbi, kui minnakse riskima valitsuskoalitsiooni vahetusega.



Teisalt võivad aga olukorrad kiiresti muutuda ja tuua praegu ennustamatuid ootamatusi. Selleks võivad kaasa aidata kas või ettearvamatud avameelsused Tallinna Sadama juhtide kohtuprotsessil, lõplik häbisse jäämine praamiühendusega, uue rahvusliku lennufirma kokkuvarisemine, Eesti Energia ületamatud majandusraskused, haldusreformi liivajooksmine ja tohutu segaduse tekkimine, Rail Balticu suure blufi lõplik selginemine jne. Ning lõppude lõpuks muidugi ka sisetülid erakondade sees seoses toiduahelate kokkukuivamisega.



