JUHTKIRI - Edasi ilma Mikuta

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



EKRE Saaremaa ringkonnas on mõnda aega olnud rahulolematud meeleolud, sest osa erakonna liikmeid on leidnud, et Kuressaare osakonna juht Mik Mölder ei tee piisavalt tööd.



See rahulolematus on tekkinud üsna kiiresti, sest alles selle aasta juulis, kui otsustati moodustada EKRE Kuressaare osakond, valiti selle juhiks Mik Mölder. Pettunud on ka toonane Miku eestkõneleja, EKRE Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste. Kui alguses tundus, et noormees pakatab energiast ja ideedest, siis tegelikult Kuressaare piirkonnas aktiivset tööd ei järgnenud.



Küllap on nii, et mõned inimesed kohe oskavad ennast paremaks ja ilusamaks rääkida, aga välja kukub teisiti.



Ega Mik ise ka salga, et tahtis ennast proovida ja tõestada, aga oskused jäid napiks. Ta loodab, et uueks juhiks saab sama aktiivne, kuid oskuste poolest tugevam isik. EKRE-st Mikk eemalduda ei kavatse ja lubab oma tööd teha samasuguse vaimustusega. Kuid küllap tuleb tal nüüd palju rohkem pingutada, sest õigel ajal on võimalus mööda lastud.



