MÕTE: Õunamahla aeg

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Tundub, et kogu Eestimaa on praegu õunamahla lainel ja eriti palju olevat õunu sel sügisel just Saaremaal. Järjekorrad õunamahla tegemiseks on kohati mitu päeva pikad, sest kõigil pole omal kodus ei õunte purustajat ega mahlapressi.



Tore on see, et ka noored pered on enda jaoks taasavastanud koduse õunamahla ning kindlasti on üheks põhjuseks uudne ja moodne pakend. No nii väga uus see veinipakki meenutav kilepakend just pole, aga tundub, et järjest enam seda enda jaoks avastatakse. Lihtne ja mugav moodus, sest viid õunad kohale ja vastu saad kuumad mahlakotid, mille sisu on väga mugav tarbida.



Kes laseb sellise pakendi juba kuskil mahlakojas valmis teha, aga nüüd on väga paljud avastanud, et ka kodus on võimalik ise seda moodsamat võtet kasutada. Vahepeal polnud siinsetes poodides pakendeid enam isegi saada. Üks isetegija arvutas välja, et kui ta laseb õunad mahlaks pressida, aga kuumutamise ja pakendamise teeb ise, siis saab ta 3-liitrise paki hinnaks 0,7 eurot. Kui laseb aga teenustööna kõik ära teha, tulevat hinnaks 0,7 eurot liiter. Kahtlemata ei ole see mingi vääramatu hind, aga umbes selline see suhe olevat.



Järjest rohkem on hakatud tegema ka kodust õunaveini ja näiteks Meie Maa koduveinikonkursil pälvisid just õunaveinid kõrgemaid kohti. Samuti on tekkinud üksjagu naturaalse õunasiidri valmistajaid. Annab ju tänapäevane tehnoloogia paremaid ja n-ö lollikindlamaid võimalusi häid tulemusi saavutada.



Lisaks muidugi kõikvõimalikud muud võtted, kuidas õuna endale talviseks söömiseks tallele panna – moosid, tšatnid, kuivatatud õunad ja kellel on hea kelder, siis talveõun kastides on kõige lihtsam hoiustamise viis.



