BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Küsimus ei ole soos (1)

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Autor: Brit Kerbo, NAISkolumnist Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Brit Kerbo. Me saime endale uue presidendi. Naispresidendi. Põnev ja teistmoodi kui varem, eks? Kuid kogu lool ei ole vaatamata paljude inimeste õhkamise eesliite “nais-” üle lihtsalt naiseks olemisega mingit pistmist.



Barbi Pilvre on teemat Õhtulehes (6.10.) kommenteerinud järgmiselt: “Eesti värske presidendi Kersti Kaljulaidi puhul mõjub eesliide “nais-” sõna “president” ees ilmselgelt ebaolulisena. See viitab otsekui mingile sookvoodiga tagatud positsioonile ja madaldab seeläbi sümboolselt presidendi staatust. Rõhuasetus, et Kersti Kaljulaid on naissoost president, mõjub sama asjakohatult kui mõjunuks Eiki Nestori või Siim Kallase presidendiks saamise puhul õhkamine, et Eesti on saanud meespresidendi.”



Mul oleks raske mitte nõustuda. Naise presidendiks saamine tähistaks ühelt poolt justkui häälekate feministide töövõitu (etskae, saimegi ühe omadest pukki), kuid on minu arvates pigem märk ühiskonna loomulikust küpsemisest, kus “paha” valge heteromees ei kupatagi naist enam lastega kirikusse ja kööki pliidi taha.



Ei, seesama valge heteromees valis riigikogus presidendiks naise, ja mitte kaugeltki mingi mugava kiisukese, kes pai peale käsku täidab, vaid söaka ja targa naise.



Tubli tüdruk koob vaikselt sokki?



Häälekate feministide (kui mitte öelda radikaalfeministide) töövõit see aga pole. Kohe selgitan. Esiteks see kvoodiküsimus. Ma ei ole kunagi ei tööl ega ühiskondlikes projektides eeldanud, et keegi serveerib mulle kandikul midagi lihtsalt seepärast, et ma olen naine. Põhimõtteliselt jah, sa võid saada sebral kiiremini üle tee ja vastutulelikuma teeninduse mõnes töökojas, kui sul on ilusad jalad või võluv naeratus, kuid loota vastutusrikast positsiooni (v.a emaksolemine) naiseksolemise eest oleks narr. Et kui tuule suund on nord, siis on naise kord? Tänan, ei soovi.



Proovige korraks ette kujutada, kuidas sellises kontekstis heliseb õiguskantsler Ülle Madise telefon: “Ülle, kuule, meil on sind vaja! Meil oli juba ametis Allar ja siis oli Indrek ja me siin mõtlesime, et… eeee… no vahepeal võiks üks naine kah olla, muidu jääb imelik mulje. Tuled?”



Või kuidas näeks välja endise haridusministri Jürgen Ligi kõnelus Maris Lauriga: “Maris, meil need valitsuse fotod kipuvad jube ülikonnakeskseks jääma. Pidevalt kritiseeritakse, tead. No tule üheks värvilaigukeseks meie sekka?”



Võtame siia kõrvale näiteks veel Ameerika, kus valimisvõitluses on vastakuti demokraatide naiskandidaat ja vabariiklaste meeskandidaat. Ka see oleks märgiline, kui maailma suurima majandusega riigi etteotsa tõuseks naine. Esimene naine. Kuid mitte selle eest, et ta on naine. See ei ole argument.



Ja arvatavalt oleks see Hillary Clintonile alandav, kui demokraadid teda soo tõttu oma kandidaadiks oleks valinud.



Tõeliselt meeldejääva kõne Clintoni kandidatuuri poolt pidas näitlejatar Meryl Streep, kes ajalugu teinud naiste loetlemise järel sõnas: “Neil naistel on kõigil midagi ühist: nad on vaimselt võimekad, nad on suure südamega ja nad on kirglikud oma eesmärkide suhtes. Nad on rajanud uusi teid, mida teised järgida saavad.”



Just täpselt! Ja selliseid kindlameelseid naisi, kes kirega oma asja teevad, väidan, et oodatakse täna ka avali süli kõikjal. Lihtsalt ole naine ja astu ette. Mine, kui pakutakse! Kirjuta, kui antakse leheruumi, esine, kui antakse eeter! Aga paljud ei lähe. Sest kusagil haridussüsteemis ja kodudes on (täna veel) õpetatud, et tubli tüdruk koob vaikselt sokki ega ole sõnakas. Et tubli tüdruk istub oma kleidikeses tasakesi, kui mehed tähtsaid otsuseid vastu võtavad.



Kellel on kirge ja põlemist, peab lihtsalt natuke rohkem julgema! Need uksed pole kaugeltki nii kõvasti lukus, nagu paljud näivad arvavat.



Kuid paraku on olemas ka sõnakas viis, mis tõsiseltvõetavust ja laiemat eetrit ei taga. Mis tagab ehk võimaluse kirjutada paaris naistelehes virisev kolumn klaaslaest ja palgalõhest ning sellest, kuidas valge heteromees kogu aeg kiusab ja kaikaid edukodaratesse pillub. Ma nimetan seda “sae käimatõmbamiseks”.



Moodne tuhkatriinulugu? Kindlasti mitte



Sooviga traditsioonidest välja murda tehakse maha kõike, mis vähegi võimalik. Ükski mees ega häälekate feministidega mitte samas paadis istuv naine ei või enam ühegi sõnastusega eksida; keegi ei või kunagi kommenteerida ei seeliku pikkust, sukatooni või perekonnaasju; kui Äripäeva konverentsil on esinemas liiga vähe naisi, tuleb korraldaja vaatamata põhjustele mutta tampida jne. Nii päevast päeva. Kogu maailm on süüdi. Paha ja maskuliinne. Ja kes see rumal üldse roosa tooni välja mõtles?



Mul on selliseid mõtteavaldusi piinlik lugeda. Ma ei taha, et sellised naised, kes kogu aeg vigu otsivad, esindaksid mind ja mulle mu soo eest eetriaega nõuaksid. Minu jaoks on need naised, kes rikuvad stereotüüpe luues teiste naiste väljavaateid kõrgemale tõusta, sest näidake mulle edukaid ettevõtmisi, kus edasiviivaks jõuks on pidev näpuganäitamine ja kritiseerimine!



Ma ei taha naiseks olemise eest midagi saada. Ma tahan olla oodatud ja märgatud võimekuse eest näha suuremat pilti, siiruse ja kirglikkuse eest oma tegemistes, teadvustamise eest, et minul ei ole kõiki õigeid vastuseid, ja soovi eest pidevalt areneda. Ka oskuse eest osata vajadusel suu kinni hoida.



Kersti Kaljulaidi presidendiks saamine pole miski moodne tuhkatriinulugu ja samuti pole see “pean saama naispresidendiks, muidu suren” saate kulminatsioon – see on sihikindla töö vili, milles on kindlasti ka paras annus loobumisi ning südamevalu lastega veetmata jäänud hetkede pärast. Kui ma kuulan Kersti Kaljulaidi kõnelemas, ei ole mul kahtlust, et temas on kirge ja võimet näha laiemat pilti. Ma ootan huviga tema uusaastakõnet.



“It takes grit and grace.” (On vaja meelekindlust ja armulikkust – toim.) Meryl Streep on asjadest õigesti aru saanud. Küsimus ei ole soos.



* * *



