Arvamus

JUHTKIRI - Lavale astub naiskolumnist (1)

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Meie Maa igapäevane lugeja on kindlasti märganud, et viimastel aegadel on meie arvamusküljel sõna võtnud väga uhke plejaad mehi. Selline tõeliste arvamuslugude küllus teeks kadedaks iga lehe, aga nüüd tahame astuda veelgi põnevama sammu.



“Kibestunud vanamehed”, nagu meie esikolumnist Mart Soidro on oma ametivendi naljatamisi tituleerinud, on enda hulka kutsunud ka esimese naise, Brit Kerbo. Kui aga lugeda tänasest Meie Maast Briti esimest lugu, siis tegelikult ta muigab sellise seisukoha peale, et naine on vaja punti võtta lihtsalt sookvootide pärast ja praegusel juhul ei ole seda tehtudki.



Brit ei saa meie lehes sõna mitte sellepärast, et ta on naine, vaid et ta on naine, kellel on oma arvamus ja kes oskab ja tahab seda välja öelda.



“Ma ei taha naiseks olemise eest midagi saada. Ma tahan olla oodatud ja märgatud võimekuse eest näha suuremat pilti, siiruse ja kirglikkuse eest oma tegemistes, teadvustamise eest, et minul ei ole kõiki õigeid vastuseid, ja soovi eest pidevalt areneda,” on Briti sõnum.



