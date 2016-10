Arvamus

JUHTKIRI - Oodatud ootamatu

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Ralli – see on kiired autod, naised, viin ja öised peod. Mina olen täiesti terve inimene ja ma pean seda kõike saama, parafraseerides klassikat. Nii on olnud see suuresti sellest ajast saati, mil kutsuti ellu sportlik meelelahutus – Saaremaa ralli.



Sündmus, mis paneb inimestel silmad särama ning radade ääres passima. Et kaasa elada sõitjatele ning tunda koos nendega adrenaliini-sööste.



Sest mis see ralli muu on kui kvaliteetmeelelahutus neile, kes oskavad tunda ehedat rõõmu kiirusest, reaktsioonist ning mootorite undamisest.



Sel aastal aga ilmnes oodatud ootamatu takistus. Oodatud – iga mõistlik inimene teab, et pole ralliajal mõtet sadamasse passima tulla, eriti siis, kui on tuulised ilmad. Ootamatu – korraldajad ikkagi lootsid, et tuulised olud ei saa takistuseks. Aga saareline elu seab piirid. Ka rallile.



