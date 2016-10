Arvamus

Reisilt Läänemere nurgale

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Nurk ise asub Hiiumaa looderannikul, Kalana ja Tahkuna vahel. Paremat kätt jääb Soome laht, vasakut avameri. Tõusuga tuleb vesi seal, kus on madalam rand, sisemale vähemasti paarkümmend meetrit ja vahutab ning piisad pritsivad näkku.



Ma ei saa sinna midagi parata, aga tormine meri meeldib mulle ainuüksi juba seepoolest, et erinevalt tormist maal meri puid ei murra. Kuid muidugi – Atlandi tormi pole ma läbi elanud. Suvel 1992 istusin hoopiski liinilennukis Helsingi–New York, kui komandör teatas, et ta peab tegema väikese haagi selleks, et sõita tormist mööda. Ent kui on vähegi võimalik, sõidan ma Tallinna ja Helsingi vahet lahtisel tekil. Meri hingab sootuks vaheldusrikkamalt kui liigub õhk sisemaal lehtpuu-keskkonnas.



Pead ise buss olema



Sirje ja Peeter Oleski teekond Hiiumaale Luidja ja Kõpu vahele ei alanud siiski mitte igatsusest merelõhnalise romantika järele. Tahtsime kasvõi pisutki näha pärnaka, saarlase ja hiidlase argipäeva, püüdmata seda kuidagi segada. Sestap üritasime vaadata võimalikult palju bussi- ja Hiiumaal ka autoaknast välja, uurisime toidukorraldust poodides ja söögimajades ning kui läks kellegagi jutuks, siis võtsime ta ristküsitluse alla.



Pärnus sain ma eraviisiliselt kaks ekskursiooni, ühe ettetellitult, teise tänavalt. Ette tellisin ma Pärnu keskraamatukogu osakonnajuhatajalt Hannely Raestult ringkäigu raamatukogu teatmekirjanduse saali ja perioodika osakonda, tänaval oli taksojuht Vello Künnapas valmis näitama mulle Rääma alevit, mis on algupäraselt agul. Tema ei otsinud kundet. Lihtsalt ma ise võtsin peatuskohast järjekorras esimese takso ja küsisin juhilt, kas ta on nõus viima mind meie öömajale Rääma kaudu (jäi teele).



Kade inimene võib muidugi parastada, et loomulikult oli taksojuht „alati valmis!”, sest arve tuli ju suurem, ent... ametlikke ekskursioone Räämale ei korraldata, eriti mitte pärast päevatööd. Sain näha, kuidas räämalane oma elamispinda remondib, mida talle kohalik ostukeskus pakub ja mida ta sealt ise ostab. Kui ta on venekeelne, ostab ta peaasjalikult halba õlut ja jõukohast suitsu.



Esimese asjana sealpool Väikest väina märkasime, kuidas kiirbussist Tartu–Kuressaare saab alates Kuivastust külavahebuss, sest nii on otstarbekam ja muist sise-saarlasi teebki oma ostud Orissaares. Tartlane Tallinnas söögi järel ei käi, aga kui Tamsalu elanik tahab uhket torti, hangib ta selle kuskilt Balti jaama kandist ja sõidab koju, tort süles.



Teiseks torkas silma, et saarlane on kitsivõitu ehitama bussipeatuskohti korralikult välja. Tõsi, mandril ei olda jõukamad, Tartuski mitte. Väike asi küll, kuid miks nii suur, et see käib üle jõu?



Enne istumist Tartu–Kuressaare bussi tuli teha kodust tööd. Oli vaja selgeid vastuseid paaris küsimuses: 1) kus Kuressaares ööbida; 2) kuidas pääseb Kuressaarest Triigi sadamasse. Imelikul kombel ei osatud viimasele küsimusele vastata mitmes majutusasutuseski.



Meie jälle ei taibanud kohe, et Kuressaares käivad kohalikud bussid nagu Viljandiski, nimelt tööpäeva alguse ja lõpu järgi. Vahe seisneb vaid selles, et Kuressaare töörahva bussid on suuremad kui Viljandis (paarkümmend kohta tosina vastu). Ja kui tahad ilma oma autota jõuda lõunasele Triigi–Sõru praamile, pead ise buss olema. Meie sõitsime õhtusele praamile Leisi bussiga, millest kuus reisijat täitis ühe kolmandiku istekohtadest.



Ööbisime hotellis Johan Spa. Ilm oli hotellipidajatele halb: puhus tugev tuul ja hooti sadas, mistõttu terrassil ei istutud. Sõime nõnda-ütelda vanalinnas, kus me kõigele ette mõelda ei osanud. Nimelt tõi noor ettekandja meile mõlemad soojad käigud, supi ja prae, ette korraga! Neiu oli võetud tööle asendajana, ent jäetud välja õpetamata üksikasjus.



Kui ei ole tegemist just väga näljase kundega, sööb normaalne inimene suppi umbes veerand tundi, misjärel on soovitav pidada viis minutit pausi. Seejärel tuleb praad. Restoranis või ka kohvikus praadi ei kugistata, järelikult kulub praele kuni paarkümmend minutit. Töölissööklas käib asi muidugi kiiremini, seal on Eestis tavaline, kui sa tood endale lauda kõik kolm käiku korraga. Kuid isegi Kuressaare bussijaama söökla-kohvik pole töölissöökla.



Ilmtingimata tahtsin ma näha Kuressaare turgu, sest just turg on üks neid indikaatoreid, mille järgi otsustab minusugune elu tegelike näojoonte üle. Üks on turg, teine on kaltsukas ehk teise ringi riiete väljamüük, kolmas teekatte kvaliteet, neljas avalike istepinkide hulk.



Narvas näiteks on tavaline, kui kohalikud ei istugi, vaid joovad pudeli suust murul külitades. Järelikult on sealne murukamar sedavõrd puhas!

Erinevalt Tartu turgudest on Kuressaare turg ennekõike käsitöökraamiga kauplemise koht. Tartus on selleks asjaomased poed, kus villaseid asju pakutakse vähe, sest Tartu ümbruses lambaid peaaegu enam ei peetagi. Enam ei ole nii, et kartulikoored lähevad naabrimehe saras hoitud lammastele nagu 1970. aastate keskel oli Jõhvis veel võimalik.



Igatahes meie ei käinud Kuressaare turul hindu võrdlemas ega vaatamas, kust on pärit värske puuvili.



Kus müüakse Kuressaares mannergupiima?



Saarlane näikse elavat oma aiast või poest. Nii jäi meil ka küsimata, kus nurga taga müüakse Kuressaares mannergupiima. Tartus on selliseid kohti kümmekond ja rahvas koguneb neis piimaautot ootama tubli pool tundi varem. Umbes nagu Hiiumaal oodatakse poebussi. Ilma-uudised võetakse läbi sabas seistes, mitte turul kaubeldes. Ja kõige rohkem oli meie teekonnal näha kaltsukaid Lihulas. Teise ringi riideid ning müüki pandud majasid.



Poolteist päeva Kuressaares ilma raadiota, see pole mingi vaev. Liiati kui soomlaste järgi on Kuressaares müügil kolm suurt Helsingi päevalehte: Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Meretagune elu oli täiesti maapealne. Metsatagust nägime alles Hiiumaal. Sõidad Sõrult üle Emmaste Luidjale ja näed üksnes laia maanteed ja palgimetsa ega märka ühtegi teeveerset küla. Keerad siis suurelt teelt kõrvale, logistad läbi padriku ning oled korraga hoopis teises maailmas. Läänemere nurgas on kergem ilmakära eest põgeneda kui Saaremaal.



