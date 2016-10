Arvamus

JUHTKIRI: Rängad otsused

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Elus tuleb teha kõikvõimalikke otsuseid, aga üks keerukamaid ja valusamaid on see, kui emalt tuleb ära võtta tema lapsed. Alati kerkib sel juhul küsimus, kas oleks saanud kuidagi teisiti? Kas oleks olnud mingi võluvits, mille puudutus oleks olukorra paremaks muutnud?



Kõige suurem raskus on sellistes olukordades tavaliselt kohalikel omavalitsustel, kes peavad olukorda jälgima, vestlema asjaosalistega, üritama teinekord võimatut ning siis ikkagi tegema avalduse, et lapsed emalt ära võetaks. Vastasel juhul võivad tagajärjed olla palju kurvemad ning süüdistatakse juba sotsiaaltöötajat, kes pole ohtu õigel ajal märganud.



Loomulikult ei taha ükski ema, et temalt lapsed ära võetakse, aga kui objektiivne saab olla ema, kelle elukaaslane on hädas alkoholiga ja ema seda suureks veaks ei pea.



Iga sellise juhtumi puhul on väga palju küsimusi ja väga palju raskeid vastuseid. Meie Maa tänane lugu on ühe taolise juhtumi kirjeldus, aga ühest vastust see lugu ei anna ja see on ka loomulik.



