Arvamus

Presidendivalimistest ilma loteriita ehk Ühe valijamehe mõtted

Reede, 07. oktoober 2016.



Põhiseaduse järgi valitakse president riigikogus. Seesama põhisedus ütleb ka, et lihthäälteenamusest presidendi äravalimiseks ei piisa. On vaja laiemat kokkulepet.



Loomulikult käib iga valimise juurde kampaania. Suvel, kuni augustikuise esimese valimisvooruni riigikogus, oli kampaaniat küll ja veel. Siis aga näitas parlamendihääletus, et niiviisi presidenti valitud ei saa.



Jäärapäiselt vaid oma kandidaadis kinni olevad erakonnad otsustasid minna sama valemiga ka valijameeste kogu ette. Paraku oli aga teada, et valijameeste kogu peegeldab küll kolmekordselt suuremas mahus, aga proportsionaalselt siiski neidsamu poliitilisi jõujooni, mis on riigikogus.



Üleriigiline õnnemäng



Kui selgus, et Kuressaare volikogu mind valijameheks valis, avaldasin volikogus lootust, et erakonnad suudavad siiski kokku leppida ja seada valijameeste kogus üles kompromisskandidaadi, näiteks Jüri Luige.



Paraku seda ei juhtunud. Kui kandidaatide esitamise aeg oli läbi ja mingit kokkulepet ei tulnud, paistis üsna tõenäoline, et president jääb seegi kord valimata. Mitte seepärast, et keegi seda väga tahaks, vaid seepärast, et asjad lihtsalt ei käi nii, nagu nad läksid.



Haigevoodi juures ei ennusta keegi, et haige ei saa terveks – ikka loodetakse parimat. Nii on ka poliitikutega. Reaalne äpardumise oht oli ometi kõigile teada. Valijameeste kogusse võeti kaasa seesama kokkuleppe puudumise taak, aga iga erakond lootis endiselt, et tema kandidaat osutub ikkagi valituks, kuigi see oli nüüd juba selge õnnemäng.



Valijameeste kogus oli muidugi ka üllatusi. Allar Jõks, kes vähemalt enda sõnul etendas üht sõltumatut kandidaati, oli seal selgelt võitja. Paraku jäi seda sõltumatust liiga väheks, et võtta välja peavõit.



Esimeses voorus, kus kõik valijamehed said hääletada kõigi kandidaatide poolt, oli entusiasmi veel piisavalt. Kui aga teise vooru jõudsid Allar Jõks ja Siim Kallas, läks raskemaks. Hulk valijamehi, kokku 60, kes sedeli kehtetuks või märgistamata jätsid, ei leidnud endale enam sobilikku kandidaati. Aga usun, et probleeme valikuga oli teistelgi.



Nii näiteks vestlesin ühe tuttava valijamehega Eestimaa teisest nurgast, kes oli tõsiselt mures. Ta ütles, et ei ole tulnud nii kaugelt pealinna, et valik tegemata jätta. Teisalt – no mis teha, kui ei ole meelepärast kandidaati.



Teise vooru tulemus oli häälte arvu poolest – Jõks 134 ja Kallas 138 – väga tasavägine. Allar Jõks sai ilmselt hääli ka kui protestikandidaat. Seda enam, et kuluaarides liikusid jutud, et Reformierakond ja Keskerakond on seljad kokku pannud ning kokku leppinud, et Kallasest saab president ja tehakse ka uus valitsuskoalitsioon.



Kui Edgar Savisaar seda üritas, siis müts maha. Igatahes valimiskogus oli ta kohal ja vägagi nähtav. Presidendi “valmistegemine” oleks Savisaare väljavaateid igas mõttes parandanud. Ja selles kontekstis väidetel, et Savisaar viis esimeses voorus Repsilt hääli ära, on isegi oma loogika. Sest kui Reps oleks jõudnud teise vooru, olnuks Savisaarel märksa raskem kaubelda ja presidenti teha.



Mõtlemisainet annab see valijameeste kogu piisavalt. Näiteks seda, kas presidendiks peabki saama protestikandidaat, kui muid valikuid ei ole.



Riigikogu kõneles läti keelt



See oli 1905. aasta revolutsioon, millest sai alguse termin “läti keelt kõnelema” ehk siis mõisate põletamine lätlaste moodi. Laiemas mõttes aga millestki lätlastelt eeskuju võtmine.



Meie saime esmaspäeval endale presidendi Läti moodi. Kui Läti – julgen öelda! – kõigi aegade armastatuim ja hinnatuim president Vaira Vīķe-Freiberga 1998. aastal võõrsil, peamiselt Kanadas elatud elu järel Lätisse naasis ja asus juhtima Läti Instituuti, ei näinud ta ilmselt uneski, et aasta pärast valitakse ta Läti presidendiks.



Seda kõike ilma eelneva kampaania ja kõige muu presidendiralli juurde kuuluvaga. Nii läks nüüd ka meil. Lätis oli asi aga selgem ja

ausam. Parlament ehk siis Läti seim ei saanud presidendi valimist kellegi teise õlule veeretada. Neil lihtsalt puudus valijameeste kogu sarnane hädalahendus. Loteriina katsetati seimis eri kandidaate koguni üheksas valimisvoorus ja alles siis istuti maha ning lepiti kokku.



Tunnetasin otseselt seda lätlaste poolehoidu nüüd juba ammu ametist lahkunud, aga kahel korral valituks osutunud Vīķe-Freibergale veel eelmisel nädalal Lätis viibides ning inimestega suheldes. Oli hea võimalus kuulata nende arvamusi. Sisuliselt ei tundnud teda enne presidendiks saamist keegi.



President hinnaalanduseta



Presidendi äravalimine ongi riigikogu töö. Olen täiesti nõus põhiseaduse ühe autori Liia Hänni Postimehes avaldatud arvamusega. Tsiteerin: “Nagu me äsja võisime veenduda, on alternatiivsete kandidaatide vahel hääletamisest konsensuse leidmiseks vähe abi. Selle asemel oli rahvaesindajatel vaja istuda ühise laua taha ja omavahel rääkida. Ainult nii saab selguda kandidaat, kellel on presidendiks saamiseks vajalik toetus.”



Selle asemel tõmbasid aga parteid ka meid, valijamehi, oma üleriigilisse lotomängu.



Põhiseaduse vaim ja mõte on ju see, et riigikogu valib presidendi pea konsensuslikult, 2/3 poolthäälte enamusega. Nüüd me teame, et riigikogu on selleks siiski võimeline.



Kersti Kaljulaid on president ilma hinnaalanduseta. Ta valiti ära riigikogus ja just nende, ühisosa leidmise põhimõtetega, nagu põhiseadus seda silmas peab.

Teame, et riigikogu vanematekogu lauale jäi lõpuks kaks nime, Jüri Luik ja Kersti Kaljulaid. Luigel oleks olnud lisaks praegusele valitsuskoalitsioonile veel vaid Vabaerakonna toetus. Kaljulaid oli aga kindlam ja seega põhiseaduse mõttega kõige enam kokku sobiv valik.



Ei ole mõtet otsida neid väheseid riigikogus kaduma läinud hääli. Need ei ole Kaljulaidi miinuseks, vaid plussiks. Kaduma läinud hääled väljendasid pettumust, et üleriigiline loteriimäng luhtus.



