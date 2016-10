Arvamus

JUHTKIRI - Mis on ralli?

Reede, 07. oktoober 2016.



Täna algab 49. Saaremaa ralli, mis algselt kandis küll nime Tehumardi ralli. Kogu selle aja jooksul on rallil olnud halvemaid ja paremaid aegu ning üksvahe oli sügisene tähtsündmus lausa hinge vaakumise äärel. Kõige hullemast ehk lõpetamisest suudeti toona ralli siiski päästa.



Nüüd on hakanud taas kõlama mustemad noodid, sest viimastel aastatel pole Saaremaa rallile jõudnud enam WRC autod. Oli kujunenud heaks normiks näha igal aastal stardis vähemalt kolme WRC autot, kuid viimase viie aasta peale kokku on tulnud starti vaid üks WRC, mida 2013. aastal juhtis Georg Gross.



Spordisõbrad küsivad, kas ralli tase on sellega langemas, sest Saaremaa ralli on viimastel aastatel kukkunud pelgalt üheks Eesti meistrivõistluste ja Baltimaade karikaetapiks, kuhu nimekad sõitjad WRC autodega miskipärast enam ei kipu.



Teisalt on jälle neid, kes peavad siinset rallit sügiseseks meelelahutusürituseks, kus sõpradega kokku saada ja korralikult lõõgastuda. Kas ralli legendaarsusest jääbki vaid jälg? Ehk annab vastuse järgmisel aastal toimuv 50. juubeliralli.



