Arvamus

JUHTKIRI - Pole palka, pole keelt

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Maxima kauplus on põhjustanud ostjates pahameelt, sest poes pole asjad korras keeleseaduse täitmisega. Ühest küljest puuduvad osal kaupadel eestikeelsed sildid, teisalt ei oska siia toodud uus kassapidaja üldse eesti keelt. Üldiselt on selline keeleprobleem pigem Tallinna mure, kus umbkeelsust tuleb üsna sageli ette, aga nüüd kimbutab sama ka saarlasi.



Probleem on loomulikult selles, et kohapealt pole müüjaid võtta ja nii toodi abijõudu pealinnast. Miks aga müüjate põud kummitab, sellest on varemgi räägitud. Töö kassas pole just meelakkumine, aga palk on üsna pisike. Nii ei soovigi meie töötud tihti müüjakohta vastu võtta ega seda ametit õppima minna.



Miks on aga just müüjate palgad liiga väikesed, see on juba omanike ja firmade sisepoliitika. Loomulikult saab ennast paremini ära majandada, kui palgafond pole väga suur, aga saarlasi see ei huvita, vaid nad soovivad näha keeleseaduse täitmist, mis annaks võimaluse müüjate ja kassapidajatega eesti keeles suhelda.



