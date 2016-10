Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Kaua tehtud kaunikene

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Mart Soidro, literaat Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik 3. oktoobril kell 14.32 sai Toompeal selgeks, et 81 poolthäälega on valitud Eesti Vabariigi viiendaks presidendiks Kersti Kaljulaid (46). Kuuendal katsel õnnestus leida lõpuks ühisosa, et valida parteideülene riigipea.



“Eesti sai esimese naispresidendi,” olid paljud kommentaatorid õnnest märjad. Nojaa, see on tähelepanuväärne fakt, aga ei tohiks anda ametis erilist eelist. Pigem julgustab see suguõdesid unistama suurelt ja jõudma sama kaugele.



Aga sellest ei piisa, et õnn tuleks meie õuele. Ükski tulevane töö ei tohi jääda tegemata põhjusel, et inimesel olid parasjagu püksid jalas või seelik seljas. Käised tuleb nii või teisiti üles käärida.



Minu jaoks on märgilisema tähendusega fakt, et Kersti Kaljulaid on esimene president, kes on minust noorem. Ja ta on läbi ajaloo konkurentsitult meie noorim president. Konstantin Päts oli 64-aastane, kui ta presidendiks “valiti”. Lennart Meril oli aastaid 63, Arnold Rüütlil 73 ja Toomas Hendrik Ilvesel 52, kui nad ametisse astusid.



Neile, kes ei käinud matemaatikatunnis



Mind pani imestama mõningate rahvaesindajate pahameel, et riigikogus seati üles vaid üks kandidaat. Rehkendada ei oska või, sõbrad? Kui Peeter Ernits andis oma toetusallkirja Kaljulaidile ja kokku kogunes neid 90, siis on väga raske üles seada teist kandidaati. Riigikogu ei ole kummist.



Ei ole võimalik leida veel 21 riigikogu liiget, sest teadupoolest on kõigil valijatel vaid üks hääl. Ernits võiks selle peale mõelda ning Heimar Lengi ja Oudekki Loonega selles (põhiseaduse) osas sotid selgeks teha.



Vahetult enne valimisi teatas Ernits aga Vikerraadios, et valimistest on kujunemas farss, kuna Siim Kallas ei saagi enam kandideerida...



Tule taevas appi! Vastaskandidaadi, kas või Mart Helme ülesseadmise peale võinuks rahvasaadikud varem mõelda. Kui leidunuks 21 ülesseadjat, saanuks teha panuseid, kas seekord saab EKRE esimees 16 häält või vähem.



Tähelepanuväärne on fakt, et Kersti Kaljulaid kogus riigikogus 81 häält, ületades sellega Toomas Hendrik Ilvese viie aasta vanuse rekordi koguni kaheksa häälega. Aga veelgi kõnekam on tõsiasi, et ta sai parlamendi neljaviiendikulise toetuse. Kas nii suurt häälteenamust on riigikogus üldse vaja?



On.



Põhiseaduse § 166 ütleb: “Otsus põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega. Põhiseaduse muutmise seadus võetakse sel juhul vastu riigikogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.”



Mõtlemiskoht rahvaasemikele, kes tahavad põhiseadust muuta, et seadustada presidendi otsevalimine.



Vanem õde



Sirje Niitra kirjutas teisipäevases Postimehes: “Kersti Kaljulaid tundub olevat kõike seda, mida ootame oma vanemalt õelt: tark, kindla sõna ja teoga, selline, kellele võib loota ja kes meid alati ära kuulab, on meie jaoks olemas. Tulevane president on lubanud osutada lahendamist vajavatele murekohtadele – täpselt nii, nagu teeb seda õde oma nooremate õdede-vendade puhul.”



Seda lugedes jäin ma mõttesse. Meenus 80-ndate keskpaiga Marju Lauristin. Muidugi oli mu õpetaja juba siis jutukam, sest üliõpilased olid lorud ja massikommunikatsiooni iseärasused tuli loengutes ja seminarides mitu korda üle seletada. Ta ei saanud olla nii napisõnaline kui Kaljulaid eelmise nädala esinemistes.



Marju ei järginud nõukogude pedagoogikat, ta näitas välja, mida ta rumalatest küsimustest ja nende küsijatest arvab. Kersti on delikaatsem. Kui kaks saatejuhti küsisid pühapäevases “teledebatis” oma tavapäraseid küsimusi, säilitas ta rahu ja suutis vastata nendele nii, et küsimused ei tundunudki trafaretsed, et mitte öelda tobedad.



Muidugi, Marju positsioon ühiskonnas oli juba 80-ndate keskel 20 korda suurem kui Kerstil praegu, aga on vaid aja küsimus, millal vahe vähenema hakkab.



Nii nagu Terje Trei, ei tunne ka mina uut presidenti. Kui mitte silmas pidada umbes tunniajalist hommikust hoogsat vestlust viimasel vabariigi aastapäeval (millest fotojäädvustus on üleval ka mu Facebooki lehel). Aga erinevalt viimastel riigikogu valimistel 557 häält saanud Treist tean ma Kaljulaidi kõik need selle sajandi aastad. Olen kuulanud ta raadiosaateid, lugenud ta artikleid ja jälginud ta muid esinemisi.



Võib-olla ei ole Kaljulaid humanitaarteadustega nii sina-peal kui olid Meri ja Ilves, võib-olla on ta liiga Excel. Kindlasti on ta reserveeritum, kui nii mõnigi kampaaniast armsaks saanud energiapomm. Kuid vaieldamatult on tegemist intellektuaalselt põneva inimesega.



Veel eelmise nädala alguses räägiti kolmest presidendikandidaadist. Minu süda oli neid nimesid kuuldes rahul. Valida ei tulnud halva või väga halva vahel, valida tuli väga heade kandidaatide vahel. “Eesti sai esimese naispresidendi,” olid paljud kommentaatorid õnnest märjad. Nojaa, see on tähelepanuväärne fakt, aga ei tohiks anda ametis erilist eelist. Pigem julgustab see suguõdesid unistama suurelt ja jõudma sama kaugele.Aga sellest ei piisa, et õnn tuleks meie õuele. Ükski tulevane töö ei tohi jääda tegemata põhjusel, et inimesel olid parasjagu püksid jalas või seelik seljas. Käised tuleb nii või teisiti üles käärida.Minu jaoks on märgilisema tähendusega fakt, et Kersti Kaljulaid on esimene president, kes on minust noorem. Ja ta on läbi ajaloo konkurentsitult meie noorim president. Konstantin Päts oli 64-aastane, kui ta presidendiks “valiti”. Lennart Meril oli aastaid 63, Arnold Rüütlil 73 ja Toomas Hendrik Ilvesel 52, kui nad ametisse astusid.Mind pani imestama mõningate rahvaesindajate pahameel, et riigikogus seati üles vaid üks kandidaat. Rehkendada ei oska või, sõbrad? Kui Peeter Ernits andis oma toetusallkirja Kaljulaidile ja kokku kogunes neid 90, siis on väga raske üles seada teist kandidaati. Riigikogu ei ole kummist.Ei ole võimalik leida veel 21 riigikogu liiget, sest teadupoolest on kõigil valijatel vaid üks hääl. Ernits võiks selle peale mõelda ning Heimar Lengi ja Oudekki Loonega selles (põhiseaduse) osas sotid selgeks teha.Vahetult enne valimisi teatas Ernits aga Vikerraadios, et valimistest on kujunemas farss, kuna Siim Kallas ei saagi enam kandideerida...Tule taevas appi! Vastaskandidaadi, kas või Mart Helme ülesseadmise peale võinuks rahvasaadikud varem mõelda. Kui leidunuks 21 ülesseadjat, saanuks teha panuseid, kas seekord saab EKRE esimees 16 häält või vähem.Tähelepanuväärne on fakt, et Kersti Kaljulaid kogus riigikogus 81 häält, ületades sellega Toomas Hendrik Ilvese viie aasta vanuse rekordi koguni kaheksa häälega. Aga veelgi kõnekam on tõsiasi, et ta sai parlamendi neljaviiendikulise toetuse. Kas nii suurt häälteenamust on riigikogus üldse vaja?On.Põhiseaduse § 166 ütleb: “Otsus põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega. Põhiseaduse muutmise seadus võetakse sel juhul vastu riigikogu koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega.”Mõtlemiskoht rahvaasemikele, kes tahavad põhiseadust muuta, et seadustada presidendi otsevalimine.Sirje Niitra kirjutas teisipäevases Postimehes: “Kersti Kaljulaid tundub olevat kõike seda, mida ootame oma vanemalt õelt: tark, kindla sõna ja teoga, selline, kellele võib loota ja kes meid alati ära kuulab, on meie jaoks olemas. Tulevane president on lubanud osutada lahendamist vajavatele murekohtadele – täpselt nii, nagu teeb seda õde oma nooremate õdede-vendade puhul.”Seda lugedes jäin ma mõttesse. Meenus 80-ndate keskpaiga Marju Lauristin. Muidugi oli mu õpetaja juba siis jutukam, sest üliõpilased olid lorud ja massikommunikatsiooni iseärasused tuli loengutes ja seminarides mitu korda üle seletada. Ta ei saanud olla nii napisõnaline kui Kaljulaid eelmise nädala esinemistes.Marju ei järginud nõukogude pedagoogikat, ta näitas välja, mida ta rumalatest küsimustest ja nende küsijatest arvab. Kersti on delikaatsem. Kui kaks saatejuhti küsisid pühapäevases “teledebatis” oma tavapäraseid küsimusi, säilitas ta rahu ja suutis vastata nendele nii, et küsimused ei tundunudki trafaretsed, et mitte öelda tobedad.Muidugi, Marju positsioon ühiskonnas oli juba 80-ndate keskel 20 korda suurem kui Kerstil praegu, aga on vaid aja küsimus, millal vahe vähenema hakkab.Nii nagu Terje Trei, ei tunne ka mina uut presidenti. Kui mitte silmas pidada umbes tunniajalist hommikust hoogsat vestlust viimasel vabariigi aastapäeval (millest fotojäädvustus on üleval ka mu Facebooki lehel). Aga erinevalt viimastel riigikogu valimistel 557 häält saanud Treist tean ma Kaljulaidi kõik need selle sajandi aastad. Olen kuulanud ta raadiosaateid, lugenud ta artikleid ja jälginud ta muid esinemisi.Võib-olla ei ole Kaljulaid humanitaarteadustega nii sina-peal kui olid Meri ja Ilves, võib-olla on ta liiga Excel. Kindlasti on ta reserveeritum, kui nii mõnigi kampaaniast armsaks saanud energiapomm. Kuid vaieldamatult on tegemist intellektuaalselt põneva inimesega.Veel eelmise nädala alguses räägiti kolmest presidendikandidaadist. Minu süda oli neid nimesid kuuldes rahul. Valida ei tulnud halva või väga halva vahel, valida tuli väga heade kandidaatide vahel.

Veel artikleid samast teemast »