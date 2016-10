Arvamus

JUHTKIRI - Omaalgatus

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Kuni selle esmaspäevani sai taas esitada taotlusi kohalikule omaalgatuse programmile, mille eesmärk on kohaliku elu arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine. Programmist saab taotleda toetusi nii kogukonna arengu kui elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise tarvis.



Ühe projekti toetuse piirsumma pole just väga suur, 2000 eurot, kuid abi võib sellest olla ikkagi, sest raha küsima oodatakse just mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, mis peavad ise hakkama saama.



Meie maakonna inimesed on selgi korral pakutud võimalusest initsiatiivikalt kinni haaranud ja esitanud 27 taotlust. See näitab, et kogukonna liikmed soovivad aktiivselt osaleda kohaliku elu arengus ja kaasa rääkida tähtsates küsimustes. Peab ju rahastatud projekti tulemustest olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.



Tänane Meie Maa toob ära nimekirja kõigist taotlustest ja näha on, et soovi raha saada on nii koolitajatel, spordi edendajatel, ürituste läbiviijatel kui ehituste arendajatel.



KOP-i sügisvoorus läheb jagamisele veidi rohkem kui 19 000 eurot.



