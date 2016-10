Arvamus

VOOTELE HANSENI KOMMENTAAR: Juhatuse mäss

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Viimaste nädalate sündmused Keskerakonnas meenutavad kevadsuvel 22 aastat tagasi Rahvuslikus Koonderakonnas Isamaa toimunut, nn isamaasõda.



Tollal tegi erakonna juhatus pea üksmeelselt ettepaneku erakonna esimehele ja peaministrile Mart Laarile tagasi astuda. Ettepanekuga ühines suur osa riigikogu fraktsioonist, sh kõik erakonna liikmetest riigikogu komisjonide esimehed. Ka peasekretär Ivo Rull oli juhatusega solidaarne.



Laarile ustavaks jäi osa fraktsioonist ja mõned tegusad inimesed valimiskampaania aegsest meeskonnast (Tiit Arge ja Jaanus Reisner) ning tema käsutuses oli piisav ressurss tegemaks erakorralise üldkogu eelset kampaaniat osakondades.



Juhatus oli selles osas loium. Juhatuse vastuhakk lõppes üldkoguga. Erakonna liikmete enamus jäi esimehe taha ja valiti uus juhatus. Isamaa lõhenes ning moodustati Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond, valimisnimekirja nimeks 1995. aastal sai Parempoolsed.



Ma arvan, et ka Keskerakonnas on enamus liikmetest Edgar Savisaarega. Palju oleneb nende kongressi korraldusest. Kui seal on osakondade volinikud ja neid on mõõdukal arvul ning juhatus suudab teha head koostööd erakonna kohalike organisatsioonide eestseisjatega (st volinike valimist kontrollida), siis võib esimehele vastu hakanud juhatus ka võita. Taolise arengu korral jääb küsimuseks, mida teeb Savisaar edasi.



Tõenäolisem on, et peale jääb nõue laiapõhjalise kongressi korraldamiseks, kus võimalikult paljud erakonna liikmed saavad osaleda. Kes saab siis olla rahva hääle (demokraatia) vastu? Kongress valib uue, Savisaarele lojaalse juhatuse ja mässava juhatuse liikmed moodustavad uue erakonna või liituvad mõne olemasolevaga. Tegusate liikmete pereheitmine on Keskerakonna pikaajaline tava.



Ma arvan, et ka eelmisel kongressil esimehevalimisel saadud napp võit ei anna Savisaarele põhjust populaarsuses kahelda. Ka 1994. aasta sündmustele eelnenud Isamaa üldkogul sai valitud juhatus suure toetuse, mida ei olnud enam aga erakorralisel kogul.



