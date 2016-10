Arvamus

Uppuja päästmine – kelle asi?

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Kujutagem endale ette, et näiteks päästeteenistus teeb oma tööd valikuliselt – üht uppujat tormab päästma, teisel laseb minna. Või hakkab kortermaja tulekahju puhul tegutsema, aga mingil vanal majal kusagil maakolkas laseb lõõmata.



Selline olukord oleks mõeldamatu. Ometi tervishoius selline asi kehtib, sest kellegi ravimid makstakse kinni, ent teine jäetakse hätta. Ravi, mis inimest aidata võiks, on maksumaksjale liiga kallis ja sa saad teada, et sind on jäetud looduse meelevalda.



Vaatamata sellele, et oled aastakümneid tööd rüganud, makse maksnud ja pole enda poolt kogutud summast ise seni veel sentigi kulutanud. Kurbusega nendid, et sinu kogutud raha on otsas ja läinud muudeks kuludeks. Nagu oleksid langenud varguse ohvriks.



Elamine reservide arvel



Mul tekkis selline mõte siis, kui kuulsin haigekassa suurest eelarvemiinusest. Kuna olen olnud pikalt seotud eelarveliste asutuste juhtimisega, tean, et miinus ei tähenda veel seda, et raha on lõplikult otsas ja pood tuleb kinni panna. Igal taolisel organisatsioonil on olemas reservid, millega sellised miinused kaetakse.

Aga kui juba reserve kasutusele võetakse, tuleb arvestada sellega, et reserv vajab taastamist, vastasel juhul haigutab peagi vastu pankrot. Et see “tont” on halastamatu, näitab asjaolu, et meil on isegi kõigevägevama käe alla kuuluv suur kogudus pankrotti läinud.



Hambaravi on täiskasvanutel olnud juba aastaid oma rahakoti peal. Ka neil, kel kukkur pikemat aega üsna kõhnake olnud. Kuidas peost suhu elavad inimesed oma kulutuste prioriteete paika panevad, on selgemast selgem. Peamiseks hambaravi võtteks on neil inimestel vaid lagunenud tüügaste väljatõmbamine olukorras, kus hambavalu muudab igapäevatoimetamised juba võimatuks.



Samas tuleb märkida ka seda, kui palju on meil “Jõulutunneli”-taoliste kampaaniatega inimestelt raha nurutud, et osta kliinikutele kallist tipptehnikat. Ikka selleks, et ravikvaliteeti tagada. Ka see oleks ju tegelikult riigi ülesanne, et need masinad ostetud saaks.



Mina olen selliseid kampaaniaid pidanud riiklikuks kerjamiseks, ehkki olen igal aastal annetusi teinud. Parema meelega annetaks hoopis suurperede või üksikvanemate hädade leevendamiseks, kas või selleks, et nad saaksid hambaarsti külastada.



Bürokraatia sööb raha



Juba aastaid on müügilt kadunud vanad head ravimid, mille abil inimesed said oma väiksemaid hädasid ise tohterdatud. Ka mul on kodus kapis vana hea Višnevski salv, mis pole mitte kohalikust apteegist ostetud – tuli mujalt hankida. See on vaid üks näide.



Aga mõnda kaasaegset analoogi apteegist kätte ei saa, peab olema retsept. Pead külastama perearsti ja tema tööaega kulutama, sest tihtipeale visiit retsepti väljastamisega piirdubki. Eriti siis, kui oled mõne ravimi pidev tarvitaja. Mõningatel juhtudel on sellisel külastusel positiivne mõju – siis, kui sul on õigus saada ravimit soodushinnaga. Alati see aga nii pole.



Meil on olemas kaks kassat, haigekassa ja töötukassa. Ehkki mina ei ole siiani aru saanud, miks ei võiks neid nimetada tervisekassaks ja töökassaks. Riigikontroll on kahtlustanud, et valitsus on kasutanud mõlema kassa reserve küsitavate väljamaksete tegemiseks ehk selleks, et raskematel hetkedel lahendada oma likviidsusprobleeme ja vältida arvelduskrediidi võtmist.



Minu arvates on selline teguviis seadusevastane, sest on ju teoreetiline võimalus, et seda raha tagasi panna ei õnnestugi. Oht on küll minimaalne, ent olemas. Samas loeme ajalehtedest, et töötukassa on endale korjanud hiiglaslikud reservid, millega pole midagi mõistlikku peale hakata.



Nii haige kui ka töötu olles on tegemist siiski olukorraga, kus inimene ei tööta mingil ajaperioodil. Kas siinkohal poleks mõistlik hakata mõtlema kogu süsteemi ümbertegemisele? Ehk siis muuta maksupoliitikat ja seejärel viia need kaks asja kokku?



Miks peame oleme olukorras, et kusagil raha justkui jätkub, teisal aga napib seda pidevalt. Rahvastiku vananemine, keskmise eluea pikenemine ja sellega koos ravikulude suurenemine ei ole aga juba ammu kellelegi uudiseks. Samas julgen väita, et üha enam on eluea pikenemisega kaasnenud nähtus, et pensionile ei minda isegi seni kehtestatud vanusepiiriga ja jäädakse veel tööturul aktiivseks. Seega, osa neist, kelle eest riik peaks ravikindlustust maksma, teevad seda ise!



Alternatiivid?



Ehkki hambaravihüvitist püütakse väiksel viisil taastada – mis on iseenesest ju positiivne –, kukuvad veel kümned miljonid hambad enne suust ära, kui hüvitis jõutakse viia tasemeni, et sellest abi oleks. Praegu on seda nimetatud suhuvaatamise rahaks, saamaks arstilt kinnitust, et seis sinu toiduahela eeskojas on nadi mis nadi. Kui midagi ette ei võeta ja haigekassa rahastamismudel ei muutu, kaob ka see pisku peagi ära. Põhjendus on elementaarne – rahanappus.



Jääb vaid loota, et mõnda muud ravi sarnaselt hambaraviga ei hakata enam tervisega seonduvaks pidama. Suures raviraha puuduses näeme telepildis sageli seda, kuidas end pilve süstinud narkomaane pidevalt elule turgutatakse. Nendesamade sinu taskust võetud maksude abil, millest sinu või su lähedaste vähiravimite tarbeks raha ei jätku! Või kui keegi suudab, siis tõestagu mulle, et narkomaanid on Eesti Vabariigis ühed kõvemad maksumaksjad!



Millised on siis alternatiivid? Kust raha juurde võtta? Jätta sarnaselt rasket vähki põdevate inimestega saatuse hooleks ka kõik narkomaanid ja loobuda HI-viiruse kandjatele kallite ravimite ostmisest? Miks just vähihaiged on need, kellele riik on omamoodi surmaotsuse eos välja kirjutanud?



