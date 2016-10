Küsi tasuta õigusabi!

Arvamus

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Sihtasutusel Õigusteenuste Büroo (ÕTB) on koostöös kohtutega kujunenud heaks traditsiooniks tähistada oktoobri alguses toimuvat õigusmõistmise nädalat tasuta õigusabi andmise aktsioonidega vähekindlustatud inimestele. Tänavu koguni kümnes Eesti erinevas paigas.



Et mullu oli saarlaste huvi tasuta õigusabi vastu suur, siis lubasime sel korral suuremate jõududega kohale tulla. Tasuta õigusabi jagame Kuressaare kohtumajas aadressil Lossi tn 2 neljapäeval, 6. oktoobril kella 11–15. Vältimaks pikka ooteaega ja soovides pakkuda inimestele konsultatsiooni neile sobival ajal, pakume sel aastal võimalust juristi konsultatsioonile aeg kinni panna. Oma konsultatsiooni saab iga õigusnõu soovija broneerida SA ÕTB telefonil 601 5122 või 5385 0005.



Tasuta õigusabi ei ole eesmärk omaette ja õigustatult tekib küsimus, kellele ja milleks see on mõeldud. Värav tasuta õigusabisse on avatud eelkõige majanduslikult keerukamas olukorras inimestele, ühiskonna riskirühmadele, vähekindlustatud inimestele.



Oma igapäevases õigusabitöös hindab ÕTB klientide vajadust tasuta õigusabi järele kahe kriteeriumi alusel – abivajaja majanduslik toimetulek ja õigusabivaldkond, milles abi vajatakse.



Abi saanud juba üle 18 000 inimese



Teenuse soovija majanduslikku tausta ja õigusprobleemi sisu on ÕTB sunnitud eelregistreerimise käigus küsima, et riigi poolt toetatud teenust saaksid kasutada just need, kel seda enim vaja on ehk kõige haavatavam osa meie ühiskonnast – paljulapselised pered, puudega inimesed, madalapalgalised, üksikvanemad, tudengid, töötud, pensionärid jne.



Et igal aastal tasuta õigusabile eraldatavad toetussummad on väikesed, peame ka õigusabi jagamisel kehtestama piirangud, millistes valdkondades tasuta õigusnõu andmine on kõige olulisema tähtsusega. ÕTB peab oma töös tähtsamaiks just lastega seotud õigusmurede ja peresuhetest tõusetunud õigustülide lahendamist, mitte ärivaldkonna probleemide harutamist.



Ka võib ÕTB poole pöörduda võla- ja laenusuhete, täitemenetluste, eluasememurede, töösuhete, sotsiaalhoolduse, pärimisõiguse jm sarnastes õigusvaldkondades. Meie juristid oskavad nõu anda nii eesti, vene kui inglise keeles.



ÕTB tööpõhimõtteks on oma sihtgrupile sisuliselt ja probleeme lahendavas mahus toeks olla, mis tähendab juhtumist lähtuvat koostööd (ka õigusdokumentide koostamist, juhendamist).



ÕTB on esmatasandi õigusabile keskendunud vabaühendusena tegutsenud juba 15 aastat. Selle aja jooksul on ÕTB-st abi saanud üle 18 000 inimese. Viimastel aastatel on õigusmuredest esikohal peresuhted (elatised, suhtluskorra ja hooldusõiguste vaidlused). Suur osakaal on muidugi ka võlasuhetel ja seda sageli täitemenetluse faasis.



