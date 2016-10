Arvamus

JUHTKIRI - Uus ajastu

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Jätke meelde see numbrikombinatsioon – 3.10.2016, 14.30. See on mõnes mõttes uue ajastu algus Eesti riigi jaoks, sest sellel kuupäeval astus ametisse meie esimene naispresident.



See on võimalus luua täiesti uus käitumuslik olukord ja mall, sest siiani on mehed seda rida oma kätes hoidnud. Nüüd peab kõige sellega toime tulema naine ja selle üle on ainult hea meel, sest Kersti Kaljulaid on näidanud, kuidas ta suutis kogu viimase nädala olla täiesti üksi meedia ja poliitikute turmtule all ja ellu jääda.



Ta ei hakanud eputama ja küsimustele pikki vastuseid konstrueerima, vaid jäi asjalikuks ja napisõnaliseks. Arvatavalt on tal oma ametisse sisse elades tulemas ka teistsuguseid pressikonverentse. Põnev on näha sedagi, kuidas 46-aastane nelja lapse ema ja vanaema nüüd oma meeskonda ehk tagatuba moodustama hakkab. Kes talle külje alla proovib pugeda ja keda ta sõbraks võtab.



Igatahes on moodne Tuhkatriinu-lugu sündinud ja kui teistel kandidaatidel oleks olnud pärast valituks saamist kerge ülevalt alla kukkuda, siis Kaljulaidil on hea võimalus poliitikas ülespoole tõusta.



