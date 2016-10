Arvamus

MÕTE: Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Ehkki kestab veel kuldne sügissuvi, on käes juba pikad ja pimedad sügisõhtud. Maainimestel on sügistööd enamasti juba lõpule viidud ning nüüd on taas võimalus rohkem aega iseendale pühendada.



Rahvamajades alustavad uued ringid, koolides toimuvad mitmesugused trennid ja kursused ning ka seltsimajades pakutav tegevus toob inimesed kokku.



Neljapäeval alustab Kuressaares taas väärikate ülikool, kuhu tänavu koguneb õppimishimulisi eakaid 266! Mida see näitab? Eelkõige seda, et mitte ainuüksi noored ei väärtusta õppimist ja uusi teadmisi, vaid seda teeb ka meist vanem põlvkond. Annab ju väärikate ülikool neile võimaluse kodust välja tulla, suhelda teiste omaealistega ning ammutada tarkuseteri hinnatud lektoritelt. Suur rõõm on tõdeda, et meie maakonnas on nii palju krapsakaid ja säravaid pensionäre, kes oskavad lugu pidada enda pidevast täiendamisest ja arendamisest.



Meist igaüks võiks sügiseti mõelda, mida uut ja põnevat ta veel enne aasta lõppemist võiks korda saata. Kes otsustab õppida hispaania keelt, kes kiviaia ladumist, kes aga hoopis lõõtsamängu. Siis on ju tore ka vana aasta viimasel päeval aastakokkuvõtteid tehes ajas tagasi vaadata ning endale uhkusega vastu rinda koputada: ma sain hakkama! Sest mis on veel suurem rõõm, kui mitte võit iseenda üle.



14. oktoobril alustab XIX täiskasvanud õppija nädal, mis kestab 21. oktoobrini ning mida koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. On ju ka Kuressaare ametikoolis täiskasvanud õppijate osakaal juba suurem kui põhikoolijärgsete oma.



