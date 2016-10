Arvamus

JUHTKIRI - Paljasjalgne Debora

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Seal ta nüüd seisab Laimjala vallamaja õues omade keskel, kartmata tuult või tormi, päikeselõõska või pakast. Ta on pühaks saanud, paljajalu elu toitva mulla kohal.



Need olid imelised kultuuripäevad, mis seoses suursuguse luuletaja Debora Vaarandi sajanda sünniaastapäevaga meid argimõtteist äratasid. Meile kirgastus uuesti ja nüüd ka väga pikaks ajaks loova vaimuga tüdruk meie eneste keskelt, meie tanumalt, meie niidult, meie imet teinud vanast gümnaasiumist ja laulust, mida ta meist enestest lõi.



Need laulud, mis kultuuriudusel päevil selgelt ja mõttekalt kõlasid hoidsid meie loomust ja lootust.



Poetess kirjutas aiast ja roosidest, mullast ning taevast Saaremaa kohal. Just muld oli see, millel ta hingevärinal astus. Muld ja juured mullas annavad elule ja maailmale näo. Pole mulda, pole juuri, on kivikõrb, kus pole vett ega elu. See on ingli hoiatus, kes ilmub meie ette palja jalu, sest maamuld on püha, millel astume. Igal päeval kui päike tõuseb.



