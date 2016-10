Arvamus

Kui kellavärk puudub

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Tähtveres, perekond Oleskitest pool kilomeetrit lõunamal elab Tartu Ülikooli küünilisevõitu politoloog Rein Toomla. Tema'p see oli, kes pidas võimalikuks, et nn põld ei vali presidenti ära ja valimisõigus läheb riigikokku tagasi. Sedaviisi läkski.



Oma tahtmisele sai tõestuse toimiv president Toomas Hendrik Ilves, kes kinnitas korduvalt, et presidendi peab valima parlament ja et põllul valimine eeldab erakondadevahelist kokkulepet. Järelikult kokkuleppeni ei jõutud. Miks?



President elab nagu riik



Alustagem algusest. Minusuguse äratundmist mööda valimispäeval propagandat enam ei tehta. Ses suhtes tegi pattu kogu meedia.



Märksa põhimõttelisem viga seisneb kehtivas põhiseaduses, mis asetab presidendikandidaadid ajaliselt absurdsesse olukorda. President kui riigipea peab olema arusaadav nii neile, kes teda valivad, kui ka neile, kelle etteotsa ta valitakse. Seega on vaja niisugust programmilist inimest, kellest me teame, kes ta on. Riik ei saa olla läbipaistvam kui sellesama riigi pea.



Kehtiva põhiseaduse järgi tuleb presidendi kasuks otsustada kiiresti. Mismoodi see on võimalik, kui mistahes kandidaadi poliitiline ajalugu kirjutatakse lahti alles järkjärgult, jupphaaval ja hooti?



Siim Kallas on öelnud, et tema riigikogu ja valijakogu vahet käima ei hakka. See võib olla tuju. Kuid kuidas mõtleb mõtlev eestlane (tähenduses „kodakondne”) usaldada riigipead, kes ikkagi käib riigikogu ja valijakogu vahet ja osutubki parema puudusel valituks? Paraku ma ei tea, kes minu mõtteid Estonias esindas, ent ma arvan, et minutaolisi on Eesti Vabariigi kodakondsete hulgas rõhuv enamus. Miks siis meie rõhuasetus ei toimi?



Ei toimi seetõttu, et delegaadil puudub ühemõtteline mandaat. Varakevadel ütlesin ma Tartus töötavale armeenlasele nimega Valeri Arutunjan, et mina lepin Marina Kaljurannaga. Lähtusin sellest, et tegemist on välispoliitiliselt profileeritud juristiga, kes teab, mismoodi rahvusvahelised suhted toimivad. Tookord polnud veel teada, kui palju lihtsurelikke teda üldse toetab ja kui vähe on sellest toetusest valijakogus kasu. Üldsegi mitte polnud siis päevakorral Allar Jõks. Kuid oma seisukohta polnud mul edasi anda mitte kellelegi.



Kõik, keda presidendivalimine huvitas, jätsid ise kõik otsad lahtiseks ning kõigest paar Eesti suursaadikut teistes riikides tunnistas, et nemad Marina Kaljuranda ei poolda.



IRL esitas kandidaadiks Allar Jõksi. Kuid teda ei esitanud IRL kui erakond. Tema esitati IRL-i juhtkonna poolt ilma mingisugusegi väitluseta. Ma ei ütle, et see esitus oli vale, aga ma nägin tulemustest, et see esitus ei andnud soovitud tagajärge ja IRL-i liikmetel tuleks uuesti hakata selgitama, milles seisnevad Allar Jõksi eelised. Vaieldamatult olnuks ta erakondade-ülene. Kas see aga on eelis olukorras, kus riigikogu ise on erakonnastatud?



Vastaksin, et ei ole. Järgmisel presidendil tuleb rahvale selgitada, kui suur on erakondade mõjuvõimu ruum. Põhiseadus seda ei sätesta, aga keegi peab selle sõnastama. Erakonnad on pragmaatilised. Riigipea ehk president peab olema fundamentaalne. Seda enam, et, nagu äsja pidime kogema, isegi valijakogu seda ei ole.



Mis minusugust häiris, oli tõsiasi, et võimalikke presidente vahendati rahvale esmajoones perekonnaelu kaudu. President elab nagu riik, mitte kui vahmiil. See tähendab, et president peab olema valitud tema (ja oma!) veendumuste põhjal, mitte aga selle järgi, mis vurfi ta on.



Pooldaksin Kaljuranda



Jõuame taas selleni, et meie erakonnad ei ole nii tugevad, nagu Lennart Meri soovis. See on kahe otsaga soov. Demokraatlikus ühiskonnas ei tohiks ainuski erakond näidata ennast nagu Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei (NLKP) ja samal ajal tuleb mistahes erakonnal möönda, et ta pole ainus. Ka see järeldus on mitme otsaga.



Demokraatia üheks pooleks on võimukandjate ümbervalitavus. Palju kordi on mul tulnud kuulda, kuidas Reformierakonnnale tuleks ainult kasuks, kui ta istuks mõnda aega ka tagapingil ja kuidas Keskerakond üksnes võidaks sellest, kui tal Tallinnas poleks absoluutset ülekaalu. Nüüd on selleks ümberistumiskohaks Eesti Vabariigi presidendi ametikoht.



