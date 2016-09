Arvamus

JUHTKIRI - Ootusärevus

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Täna öösel toimus üleminek uuele ajastule ehk parvlaevaliikluse Väinamerel võttis üle TS Laevad OÜ. Kõigest sellest on räägitud ja kirjutatud väga palju, aga selles mõttes pole kasu olnud, et ühtegi uut alust täna merel me veel ei näe.



Kogu tänaöine sündmus on nii põnevaks aetud, et enamik Eesti meediaväljaandeid soovib täna sadamates kohal olla ja oma silmaga veenduda, kui hästi kogu uus süsteem tööle hakkab. Esimesed TS Laevade poolt teenindatavad reisid väljuvad Kuivastust kell 5 ja Virtsust kell 6.45.



Loomulikult on see vägagi murrangulise tähtsusega sündmus ning kuna uusi laevu veel pole, siis tuleb ilmselt ette ka viperusi ja kriitikat. Õnneks on suurem osa selle aasta suuri üritusi jäänud seljataha, aga nädala pärast toimuv Saaremaa ralli paneb uued vedajad tõeliselt proovile.



Elus on aga nii seatud, et kui sünnitus peab toimuma, siis tagasi lükata seda enam saa. Nii tuleb paraku üle elada ka uue vedaja liiniletuleku sünnitusvalud, et edaspidi saaks ilusatest lastest (loe: laevadest) ainult rõõmu tunda.



1. oktoober 2016 Autor: MM Laupäev, 01. oktoober 2016.Kogu tänaöine sündmus on nii põnevaks aetud, et enamik Eesti meediaväljaandeid soovib täna sadamates kohal olla ja oma silmaga veenduda, kui hästi kogu uus süsteem tööle hakkab. Esimesed TS Laevade poolt teenindatavad reisid väljuvad Kuivastust kell 5 ja Virtsust kell 6.45.Loomulikult on see vägagi murrangulise tähtsusega sündmus ning kuna uusi laevu veel pole, siis tuleb ilmselt ette ka viperusi ja kriitikat. Õnneks on suurem osa selle aasta suuri üritusi jäänud seljataha, aga nädala pärast toimuv Saaremaa ralli paneb uued vedajad tõeliselt proovile.Elus on aga nii seatud, et kui sünnitus peab toimuma, siis tagasi lükata seda enam saa. Nii tuleb paraku üle elada ka uue vedaja liiniletuleku sünnitusvalud, et edaspidi saaks ilusatest lastest (loe: laevadest) ainult rõõmu tunda.1. oktoober 2016

Veel artikleid samast teemast »