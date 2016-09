Arvamus

KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Kergitame latti

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Kuido Merits, endine diplomaat Neljapäev, 29. september 2016. Meie Maa kolumnist Kuido Merits. Miks peaks eestlasi huvitama Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, mille peakorter asub teisel pool lompi New Yorgis Manhattanil?



Eks ole ju tegu maailma riikide ajast ja arust jutusaaliga, mis Eestile korda ei lähe. Ometigi võttis meie valitsus juba kümme aastat tagasi suuna viia Eesti riik aastaks 2020 ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks.



ÜRO ei ole olnud oluline



“Eesti riik võib olla väike, aga meie latt ei saa seetõttu olla alalhoidlikult madalal,” teatas peaminister Taavi Rõivas sel kevadel, kinnitades valitsuse selget sihti. Sinna juurde käis tuttav jutt sellest, et tuleb mõtelda suurelt, teha Eesti suuremaks ja ÜRO julgeolekunõukogu (JN) olevat meie võimalus.



Eelnevalt on meie välispoliitika helgemad pead selle maailma suurima organisatsiooni osas üles näidanud parajat skepsist. Näiteks keeldus president Lennart Meri viimasel hetkel osalemast millenniumi tippkohtumisel 2000. aasta septembris New Yorgis, ajaloo suurimal riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel. Eestist lähetati peaminister Mart Laar, Meri põhjendus oli, et ta ei näe ÜRO-l tulevikku.



Niisamuti ei olnud välisministeeriumi peamajas Islandi väljakul lähetamine ÜRO-sse varem kuigi populaarne, esimese “ešeloni” suursaadikud seda kohta enamasti ei ihaldanud. Seevastu paljud muu maailma diplomaadid – nii Euroopast, Aasiast kui Aafrikast – seovad kogu oma karjääri ÜRO-ga, liikudes kogu elu New Yorgi, Genfi ja uuesti New Yorgi vahet.



On täheldatav, kuidas paljud ÜRO sees toimetavad karjääridiplomaadid ja samuti sekretariaadi palgalised töötajad muutuvad tasapisi “ÜRO usku”. Pidev ühesugune retoorika ja samasugune ÜRO elu aastast aastasse avaldab oma toimivat mõju. Arvatakse, nagu oleks maakera sees veel teine maakera või maailm, selline ÜRO maailm, mis on veel tõelisem kui päris maailm.



Ilmselt poleks lähetus ÜRO juurde sedavõrd prestiižne, kui peakorter asuks näiteks Addis Abebas või Montevideos. Aga New York on New York – see ju kõlab hästi! Vähemalt on seal suurepärased restoranid, tihe kultuurielu ja veel palju muud, mille peale raha kulutada.



Nõnda ongi rõhuva enamuse maailma riikide jaoks ÜRO koos New Yorgiga vägagi prioriteetne koht. Sinna läkitatakse kõige väärikamaid diplomaate – pea- ja välisministreid, poliitikadirektoreid, isegi printse ning muid pealikke –, kelle jaoks on tegu karjääri tipuga.



Erandiks ei ole ÜRO-d ülitõsiselt võttev Euroopa Liit. Käib ju kohapeal kõva andmine arenenud maade ja arengumaade, põhja ja lõuna, läänemaailma ja G-77 (mitteühinemisliikumismaad) ning Araabia Grupi vahel ja nõnda edasi. Nii ei jää Eesti diplomaadilgi seal liigset aega lulli lüüa.



Väljakutse või pelgalt enesetõestus?



Niisiis on ÜRO riikide intellektuaalne mängumaa, kus üheks peamiseks väljundiks on esitada omi kandidatuure kõikvõimalikesse kehanditesse. Neist kahtlemata kõige tähtsam on julgeolekunõukogu (JN), kus alalise koosseisu moodustavad endiselt Teise maailmasõja võitjariigid, igasugu reformikatsed on jäänud tulemusteta. Mitte-alalisi roteeruvaid liikmeid valitakse igal aastal, Eesti on üks väheseid 193 liikmesriigi hulgas, kellel pole sinna saali siiani püsivamalt asja olnud.



Mitte kõik ei näe Eesti kandideerimist väljakutsena. Lahkuv president Toomas Hendrik Ilves on arvanud, et kuna JN alalistel liikmetel on vetoõigus, siis jääb arusaamatuks, mida me suudame seal saavutada. Tõepoolest panevad Venemaa ja Hiina enamasti veto USA kõvadele algatustele, USA aga vetostab Venemaa omi.



ÜRO mandaadi puudumine ei takistanud aga Kosovo sõda või Iraagi ründamist, rääkimata Venemaa agressioonist oma naabruses.



Igatahes on valitsus eraldanud miljon eurot raha kampaaniaks, mida hakkab juhtima Margus Kolga, julgeolekuekspert ja eelmine Eesti alaline esindaja ÜRO juures. Samas on rutiinne diplomaatiliste nootide vahetamine käinud juba aastaid, kus Eesti palub X riigilt toetust oma kandidatuurile. Taoline kampaania käib vastastikuse toetuse kogumisega – teisele riigile pakutakse omakorda toetust mõnesse muusse kogusse kandideerimisel. Vorst vorsti, hammas hamba vastu.



Eesti valituks osutumine ei pruugi siiski sugugi kindel olla, kuna on vaja saada poolthääl tervelt 123 riigilt (kaks kolmandikku liikmeist). Paraku ei ole me nii tuntud tegija erinevates maailma nurkades nagu Rumeenia, vana olija ÜRO-s, kes Ida-Euroopa grupis meiega nimetatud koha pärast võistleb. “Muu maailm” teab Rumeeniat kindlasti Eestist enam.



Tragikoomiline on, et Rumeenia, kes on JN-s istunud juba neljal korral, esmalt 1962–1963 ja viimati 2004–2005, pole vaatamata Eesti-poolsetele palvetele oma kandidatuuri tagasi võtnud. Mis mõistagi tähendab, et meil on lisamotiiv Rumeeniale ära panna ja ühtlasi end suurriikide silmis tõestada.



Eesti osalemise võimalikku kasu on tõepoolest raske mõõta. Mitmed eksperdid nimetavad aktsiooni pigem enesetõestuseks. Nii või teisiti puudutab kogu üritus peaasjalikult meie diplomaate, kes saavad järjekordse kooli. Kui osutume valituks – valimised toimuvad juunis 2019 –, tuleb New Yorki lähetada veelgi lisajõude. Manhattani üürihinnad on aga üüratud, seega tuleb arvestada lisakuludega. Mis on aga paar miljonit riigi jaoks, kus raha kipub vahel kaduma ilma igasuguse otstarbeta.



Kandideerimise mõtte käis vist esmakordselt aastal 2005 välja Jaak Jõerüüt, kes ise küll viibis suursaadikuna New Yorgis vaid mõne kuu. Ühe põhjusena nimetas ta seda, et eesmärkideta riik marginaliseerub või kommertsialiseerub, kaotada polevat midagi.



Mis siis ikka, järgmine eesmärk on olemas ja 100-aastasel riigil tuleb see teoks teha. Pealegi on surmkindel, et ÜRO ennast juba laiali ei saada, vaid elab ka Euroopa Liidu üle, kui vaja on. Kui Eestil sel korral ei õnnestu, siis võib uuesti proovida paarikümne aasta pärast – kah nüüd asi, kogemus ju ikka.



Kunagi viskasime välisteenistuses omavahel nalja, et niipea, kui Eesti saab EL-i, võiks ÜRO-st välja astuda.



Aeg on näidanud, et ei astu sealt keegi välja, liikmeid tuleb aina juurde. Ilma ÜRO-ta võiks ju maailm olla veelgi hullem paik! Eestilgi tuleb ÜRO-d tõsiselt võtta, sest – nagu viidatud – Euroopa võtab seda idealistlikku ja reformimata maailmaorganisatsiooni väga tõsiselt.



